Gómez Noya abre el curso olímpico el domingo en Miami

Actualizado 31/03/2012 16:24:24 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Javier Gómez Noya abrirá la campaña 2012 este domingo en Miami, escenario del Nautica South Beach, primera de las siete citas puntuables del circuito profesional Toyota Cup USA, donde comenzará su puesta punto de cara a los Juegos Olímpicos del próximo verano en Londres.

El gallego reconoció estar "ansioso por competir" después de cuatro meses de intensos entrenamientos. "Sé que todavía me queda mucho por mejorar de cara a Londres en agosto, pero ya he hecho buenos entrenamientos y este triatlón me va a servir de test", apuntó.

La prueba se disputará en la bahía de Miami sobre la distancia olímpica 1,5-40-10, con recorridos a una sola vuelta llanos pero, tal y como sucede en la mayoría de pruebas estadounidenses, con reglamento ciclista clásico, sin poder ir en pelotón.

Para ello se ha llevado, la bicicleta tipo cabra Specialized Shiv en lugar de la Specialized Venge con la que compite habitualmente. Ya en 2010 y 2011 disputó citas de este circuito, con una segunda plaza en Los Ángeles y victoria en Dallas.

"El hecho de ser con ese reglamento ciclista me permitirá saber, gracias al buje Power Tap, los vatios que soy capaz de desarrollar durante 40 kilómetros en solitario. Esa medida nos va a servir para planificar a partir de ahora los entrenamientos de ciclismo más intensos", apuntó.