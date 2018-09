Carreño: "Lo más duro es no poder acabar en condiciones"

Publicado 14/09/2018 19:16:34 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño lamentó su derrota en el primer partido de las semifinales de la Copa Davis ante Benoit Paire, sobre todo por sus molestias físicas, y reconoció que "lo más duro" fue no poder "acabar el partido en condiciones"

"Lo más duro es no poder acabar el partido en condiciones. Una derrota si juegas bien y como sabes no duele tanto, pero no he podido jugar a mi nivel por esas molestias físicas y al final estás un poco triste, pero hay que intentar levantar la cabeza", aseguró Carreño en declaraciones a la RFET.

El asturiano confirmó que fue "al principio del segundo set" cuando empezó "ya a notar algo" en su muslo izquierdo. "La molestia ha ido a más y en el tercero ya era muy complicado", remarcó el 21 del mundo, que ya tuvo que abandonar en el pasado US Open por ese problema.

"Sabíamos que había algo de riesgo en jugar, pero me sentía realmente el jueves y decidimos que jugase. Luego lo he vuelto a notar, fue a peor y cuando iba 3-0, 4-0 en el segundo ya sabía que era imposible remontar", sentenció.