Federer arrolla a Lajovic en su estreno en Wimbledon y García López pasa a segunda ronda

Actualizado 03/07/2018 14:47:41 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer comenzó este lunes la defensa de su corona de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, con una contundente victoria ante el serbio Dusan Lajovic en tres sets por 6-1, 6-3, 6-4, mientras que Guillermo García López avanzó tras ganar al portugués Gastão Elias (6-2, 6-4, 6-2) y Pablo Carreño y Roberto Carballés se despidieron ante el moldavo Radu Albot (3-6, 6-0, 6-7, 6-2, 6-1) y el estadounidense Ryan Harrison (6-1, 6-4, 6-2).

Una hora y 19 minutos tardó el de Basilea, primer cabeza de serie en el All England Club, en despachar al balcánico y sumar su victoria 103 en la hierba del 'grande' británico y la 173 en total sobre esta superficie, quedándose ya a una del récord total del estadounidense Jimmy Connors.

Federer, que estrenó su nueva vestimenta, de la marca japonesa 'Uniqlo' en lugar de la estadounidense 'Nike', sólo se había medido una vez a Lajovic, precisamente el año pasado en Wimbledon, y con una victoria algo más apretada en aquella ocasión (7-6, 6-3, 6-2) que la que firmó en el soleado día que reinó en Londres.

El suizo se movió con su soltura habitual sobre la Central y desarboló a un rival que ya en 20 minutos había cedido el primer set. A partir de ahí, el serbio intentó mejorar y plantar más cara, pero al ocho veces campeón del torneo le bastó con afianzar su saque y aprovechar sus opciones al resto.

Federer cerró el estreno sin problemas, avalado por su fortaleza al servicio, con el que únicamente perdió once puntos, cuatro cuando sacó con primeros, y con el que no le dio a Lajovic ni una sola opción de rotura en todo el encuentro.

Además, el finalista del año pasado, el croata Marin Cilic, también comenzó con un triunfo sin problemas ante el japonés Yoshihito Nishioka en tres mangas por 6-1, 6-4, 6-4 en un partido donde firmó 21 saques directos y no perdió su servicio.

GARCÍA LÓPEZ SIGUE Y CARREÑO Y CARBALLÉS SE DESPIDEN

Por su parte, Guillermo García López avanzó a segunda ronda del torneo británico al vencer en tres sets al portugués Gastão Elias (6-2, 6-4, 6-2). El de La Roda, número 65 del ranking ATP, precisó sólo dos roturas en el primer set para ponerse por delante en el encuentro.

Ya en la segunda manga, el albaceteño respondió con un 'contrabreak' al primer quiebre sufrido en el partido, para enlazar cuatro juegos ganados consecutivos. Dos nuevos 'breaks' en el tercer parcial le abrieron el camino a la siguiente fase en poco más de dos horas de juego.

Ahora, García López se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, que se deshizo del croata Borna Coric, flamante campeón de Halle tras sorprender a Roger Federer, en tres sets (7-6(6), 6-2, 6-2).

Mientras, Roberto Carballés se despidió de la competición al no superar al estadounidense Ryan Harrison (6-1, 6-4, 6-2), en un choque en el que fue incapaz de romper el servicio de su rival. Dos roturas en el primer parcial, una en el segundo y dos en el tercero bastaron al norteamericano para adjudicarse la victoria.

El tercer español en liza, Pablo Carreño, número 12 del mundo, debía de completar su partido ante el moldavo Radu Albot este martes después de que la falta de luz no permitiese seguir jugando y cuando tenía su duelo cuesta arriba en el quinto parcial (3-6, 6-0, 6-7(5), 6-2, 3-1). La vuelta a la pìsta no trajo una mejoría del asturiano, que no fue capaz de ganar ningún juego para seguir sin saber lo que es ganar un partido en la hierba londinense tras cuatro visitas.