Halep se da de baja en New Haven pensando en el US Open

Publicado 21/08/2018 11:56:50 CET

CONNECTICUT (ESTADOS UNIDOS), 21 Ago. (Reuters/EP) -

La tenista número uno del mundo Simona Halep ha anunciado que no jugará en el torneo 'Premier' de New Haven, pese a que figura en segunda ronda como primera cabeza de serie, por dolores en el talón de Aquiles, y tendrá reposo de cara al US Open que comienza el 27 de agosto.

"Realmente quería jugar y vi a muchos aficionados comprando entradas para verme, pero siento dolores en mi talón y necesito algo de descanso. Nos vemos el año que viene, os deseo todo lo mejor", confesó la rumana a los medios del torneo.

La vigente campeona de Roland Garros, que ha ganado recientemente el 'Premier 5' de Montreal y este último fin de semana hizo final en el torneo de igual categoría en Cincinnati, dejó muestras de agotamiento en el tercer set de esa final que acabaría llevándose Kiki Bertens.

"He tenido muchos partidos en las últimas dos semanas y es duro. Ojalá para el miércoles o jueves ya pueda volver a entrenar. Necesito descanso físico y emocional y descansar la mente. Veré día a día como va", confesó.

Halep dijo que esta lesión es un problema recurrente que ya le obligó a perderse este año la puesta a punto para Wimbledon. "La he tenido durante mucho tiempo ya y me ha estado molestando, pero tengo que pasar por ello", afirmó.