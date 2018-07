Muguruza: "Ganar Wimbledon quizá haya tenido más impacto que ganar Roland Garros"

Publicado 27/06/2018 13:36:54 CET

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza confiesa que "lo mejor" de haber ganado Wimbledon es "ser parte" de la historia de este 'Grand Slam', cuya victoria en 2017 "quizá haya tenido más impacto" que la del año anterior en Roland Garros.

"Lo mejor de ser campeona de Wimbledon es formar parte de la historia, ver todos esos nombres en el cuadro de honor, ser parte de eso. Este es un torneo que he estado mirando desde que era niña", comentó Muguruza en una entrevista concedida a la web de la WTA.

La de Caracas guarda su trofeo de campeona en "un lugar especial, al lado del de campeona de Roland Garros". "Ser campeona de Wimbledon quizá haya tenido más impacto que serlo de Roland Garros porque más gente conoce más sobre Wimbledon", añadió.

De los recuerdos del All England Tennis Club, la tres del mundo cree que "uno de los que más llama la atención es la de salir del vestuario para ir a la hierba a jugar". "Por supuesto, nunca olvidaré el punto de partido ante Venus Williams y el levantar el trofeo", apuntó.

"No he visto un video de todo el partido de la final y no creo que lo haga antes de este Wimbledon, ya que he visto los mejores momentos", subrayó Muguruza, que prefiere alquilar una casa durante este torneo porque viaja "muchas semanas al año" y siempre está "en habitaciones de hotel". "Esto es un cambio bonito", reconoce.