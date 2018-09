El Mutua Madrid Open echa a andar en la Caja Mágica

Actualizado 02/05/2013 22:01:21 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open 2013, que se disputará desde este viernes y hasta el próximo 12 de mayo, ha sido presentado en sociedad este jueves, en un acto celebrado en el 'Tennis Garden' de la Caja Mágica y presidido por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en el que también han estado presentes el Director del torneo, Manolo Santana, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y tenistas como Rafa Nadal o Serena Williams, entre otros.

La presentación, a la que también asistieron el Invitado y Asesor de la Candidatura Madrid 2020, Ion Tiriac, y el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, supuso la apertura de puertas de la duodécima edición del torneo, que tendrá el lema 'Soy abierto; soy Madrid'.

El Director del torneo, Manolo Santana, no ocultó su satisfacción por dar inicio a una nueva edición. "Si hace 15 años me lo dicen, sería imposible imaginar algo así. Este torneo es un sueño para todos los madrileños y quiero agradecer a todos los que contribuyen a que el torneo esté a la altura", afirmó Santana, que también tuvo un guiño para la candidatura olímpica de Madrid. "No me quiero ir de este barrio sin que los Juegos Olímpicos vengan a Madrid. La candidatura tiene todo el apoyo del Mutua Madrid Open", recordó.

Las palabras de Santana fueron ratificadas por el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, que reseñó la "satisfacción" que supone apoyar el torneo. "En esta situación tan difícil, los patrocinios deportivos suelen ser los primeros que caen pero estamos convencidos de que este patrocinio es esencial", expresó Garralda, que se congratuló por "el grupo de tenistas de tanta calidad" que tiene España y que hacen del torneo algo especial.

Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no ocultó su alegría por sentir que "Madrid será la capital mundial del tenis estos días", aclarando que el Mutua Madrid Open supone "el evento deportivo más importante del año para la ciudad", además de convertirse en "uno de los más importantes del mundo".

Botella elogió las instalaciones de la Caja Mágica, a su juicio "un icono de la arquitectura deportiva" y mostró su deseo de que la cifra de los 225.000 espectadores que acudieron el pasado año a presenciar el torneo sea superada este año.

"El torneo tiene una gran relevancia para Madrid, difusión internacional, interés deportivo y turístico", comentó la alcaldesa, que incidió en la necesidad de mostrar nuevamente "la capacidad organizativa de Madrid" de cara a la próxima elección de los Juegos Olímpicos de 2020.

Por ello, Botella quiso elogiar los progresos de la capital española para acoger con solvencia el mayor evento deportivo mundial, recalcando que "Madrid está más preparada que nunca" para hacerlo.

El Mutua Madrid Open, que se juega sobre tierra batida y al aire libre, tiene categoría Masters 1.000 en categoría masculina y Premier en la femenina, servirá como preparación para el segundo 'Grand Slam' de la temporada, Roland Garros, que se disputará en París (Francia).