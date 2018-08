Nadal comienza la gira americana con la vista en el US Open

Actualizado 07/08/2018 21:17:47 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Nadal volverá a la acción este miércoles en el torneo de Toronto (Canadá), sexto Masters 1.000 de la temporada, casi un mes después de su eliminación en las semifinales de Wimbledon a manos de Novak Djokovic, y con la vista puesta en el US Open, cuarto y último 'grande' de la temporada.

El número uno del mundo, que ostenta una amplia ventaja respecto a Roger Federer, repite el mismo programa de competición antes de que llegue la cita de Flushing Meadows que dará comienzo el 27 de agosto. Primero será el turno para Toronto y después llegará Cincinnati. Sin embargo, Nadal ha recordado que nada de lo que ocurra antes será definitivo para Nueva York.

"Sé por experiencia que si juego bien aquí y en Cincinnati será un poco más fácil jugar bien en el US Open, pero no decisivo. El año pasado no jugué muy bien (en Montreal), pero jugué bien en el US Open y lo gané", recordó el tenista balear, que el año pasado cayó en segunda ronda en el certamen canadiense.

"Los buenos resultados serían buenos para la confianza, pero las condiciones son completamente diferentes: las canchas y sobre todo la pelota", indicó Nadal, que ganó el US Open en 2017 después de una temprana eliminación en Montreal.

El de Manacor ha conquistado tres veces este Masters, en 2005, 2008 y 2013, siempre en Montreal y no en Toronto, la otra sede del torneo y donde se disputa este año. Su debut será este miércoles ante el francés Benoit Paire, a quién siempre ha ganado cada vez que se han visto las caras. La última, en el Roland Garros de la pasada temporada.

Hasta en tres ocasiones se ha topado Nadal con el tenista de Avignon, que no ha sido capaz -ni siquiera- de ganarle a un set al jugador de Manacor. En el caso de superar al francés en su debut, el mejor jugador de la ATP podría medirse al suizo Stan Wawrinka, y se mediría en unos hipotéticos cuartos o semifinales al americano Sam Querrey o al croata Marin Cilic.

Los pesos pesados del torneo están en el otro lado del cuadro. Tanto Novak Djokovic como Alexander Zverev -al igual que el cañonero John Isner- no se cruzarían hasta la final con un Nadal que puede aprovechar la cita canadiense para seguir abriendo brecha con Roger Federer, ausente en este Masters.