Nadal: "No estaba al cien por cien, pero no jugué un mal partido"

Publicado 09/08/2018 11:08:28 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que aunque no estaba "al cien por cien" no ha jugado "un mal partido" ante el francés Benoît Paire (6-2, 6-3) esta madrugada en el torneo de Toronto (Canadá), sexto Masters 1.000 de la temporada, y ha afirmado que necesita "tiempo" para adaptarse a una superficie que no pisaba desde el 23 de enero.

"No jugaba un partido de individuales en pista dura desde Australia, es mucho tiempo. Y eso es todo, necesitas tiempo. Creo que hoy no estaba al cien por cien; después de un tiempo, necesitas partidos. Cuando digo que no me sentí al cien por cien, digo que no jugué un partido fantástico, pero no jugué un mal partido", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En este sentido, el balear considera que estuvo "sólido". "Creo que jugué un partido sólido. Es cierto que tuve problemas conmigo mismo en el segundo set. No se trataba del saque; en mi opinión, era más bien de los errores en la línea, en mi opinión", manifestó.

Por otra parte, el número uno del mundo incidió en el hecho de que ha tenido poco "descanso tras la época más dura del calendario, la de tierra batida. "Necesitas un período de descanso después del período más difícil del año, mental y físicamente", expresó.

"Estos torneos son muy difíciles. Desde el principio, juegas contra los mejores 50 jugadores. Es una gran prueba para una primera ronda real. Debes estar listo, y hoy encontré la manera de superarlo para intentarlo de nuevo mañana", concluyó.