Nadal: "Será una segunda parte de la temporada interesante y con variantes"

Publicado 25/07/2018 17:52:08 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal espera una segunda parte de la temporada en el circuito de la ATP "interesante y con variantes" y para afrontar ha empezado a trabajar "progresivamente cada día" y con el único deseo de ser "competitivo para disfrutar cada semana".

"Ahora voy a volver a empezar progresivamente cada día, pero el objetivo no es ganarlo todo, es básicamente ser competitivo para disfrutar de la competición cada semana y si eso me lleva a poder ganar algunas cosas, mejor que mejor", aseguró Nadal durante la presentación en su Academia del Rafa Nadal Open Banc Sabadell, el nuevo 'Challenger' que se jugará en las instalaciones que llevan su nombre en Manacor.

El balear no olvida que "ganar es la esencia del deporte", pero prefiere centrarse en otras cosas. "El competir bien y poder disfrutar de esa competición es lo que me hace feliz, ese es mi objetivo", añadió el número uno que intentará "estar en Toronto, Cincinnati y después en el US Open".

"Será una segunda parte de la temporada interesante, con variantes. Hay jóvenes, otros que tenemos muchos años y que estamos compitiendo por ganar, y habrá que ver. El deporte de alto nivel tiene una parte imprevisible, hace dos meses escuchábamos que Djokovic era un desastre y yo ya decía que no, ahora ha ganado a los mejores. Es la gracia, también, de nuestro deporte", remarcó Nadal de cara a los próximos cinco meses de competición.

Sin embargo, la victoria de Novak Djokovic en Wimbledon ha devuelto el dominio que ejercen estos tres jugadores junto al español y el suizo Roger Federer. "Llevamos muchos años arriba y se da una circunstancia bastante excepcional que no había pasado casi nunca con una serie de jugadores que diría que han dominado el circuito tantos años", reconoció.

En este sentido, el once veces ganado de Roland Garros apuntó a "dos opciones" para analizar esta situación actual. "Que los que llevan muchos años arriba han sido especiales o que los que han venido de abajo no han sido suficientemente especiales. No sé decir cuál de las dos es", se sinceró

De todos modos, Nadal no duda en que están apareciendo nuevas figuras. "Creo que los que están ahí ahora son especiales, con jóvenes como Zverev o Shapovalov, y evidentemente nos van a sustituir", sentenció.