Nadal: "Siempre es mejor ganar en dos horas que en cuatro"

Publicado 21/01/2018 13:24:49 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró contento tras su victoria en octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, donde superó al argentino Diego Schwartzman (6-3, 6-7(4), 6-3, 6-3) en un partido largo y "duro" por las condiciones de "humedad" que rondó las cuatro horas de juego.

"Siempre es mejor ganar en dos horas que en cuatro. Fue un buen test para mí, muchas horas en pista, situaciones bajo presión... Todo el mundo sufre en un partido de cuatro horas, con mucha humedad. A veces es más duro para el cuerpo si hay mucha humedad, aunque haga menos calor", comentó en la rueda de prensa posterior al choque.

Además, el balear reconoció que fue "un partido muy duro en general". "Desperdicié oportunidades en el segundo set, me rompió tres veces y me puso en problemas. Jugó bien y agresivo. Hizo muchas cosas bien y yo no fui tan agresivo como en los últimos días, por eso sufrí más. Las condiciones tampoco eran fáciles, había mucha humedad. Fue un partido duro, así que estoy contento por haber ganado", añadió.

El manacorí resaltó también los aspectos positivos de una victoria en la que manejo "bien" los momentos de dificultad tras perder el segundo set, señalando la mejora en el "servicio" como la clave de su triunfo.

"Hubo muchas cosas positivas que manejé bien. Después del segundo set vino un momento duro. Fue importante ganar el tercero. Mi servicio empezó a funcionar mejor y empecé a ganar puntos, porque en un set y medio casi no había ganado ninguno con el saque. Por eso perdí muchas oportunidades, tuvo tres ocasiones de romperme. En el tercer y el cuarto sets saqué mejor y probablemente por eso estoy aquí con una victoria", explicó.

El mallorquín aseguró estar centrado ya en los cuartos de final, en los que se enfrentará a un Marin Cilic al que conoce "bien" y al que ya se ha medido un "par de veces". Para superar esa ronda, Nadal explicó que tendrá que ser "agresivo", "sacar bien" y mejorar "con el revés". "Ahora empezamos la segunda semana, los cuartos de final. Es el momento de dar un paso adelante y ser más agresivos. Voy a tener un rival difícil delante, Cilic. Necesito jugar agresivo y bien, y es lo que voy a intentar", especificó.

Por ello, necesitará mejorar su "determinación". "Jugué con determinación y eso es lo que necesito, además de sacar bien. Tengo que mejorar mi determinación con el revés para el próximo partido. Estoy centrado en hacerlo", matizó.

"Creo que es el rival más peligroso contra el que puedo jugar, porque es contra el que voy a jugar. No puedo decir otra cosa. Todos los partidos son duros. En los cuartos de final de un 'Gran Slam' no puedes esperar un partido fácil. Contra Marin va a ser muy difícil y será un partido bonito contra un gran jugador. Nos conocemos. Ya hemos jugado un par de veces", puntualizó sobre el estilo de un Cilic conocido por su potente servicio.

Por último, el número uno del mundo no se mostró sorprendido por el nivel de un Kyle Edmund que consiguió su mejor resultado en 'Grand Slam' accediendo a cuartos de final, afirmó que Fognini tiene "mucho talento" y podrá poner en apuros al ligero favorito Tomas Berdych y pronosticó que Djokovic es "demasiado bueno" para no luchar por los títulos importantes.

"Kyle Edmund es bueno. Es un buen jugador y para mí no es una sorpresa que esté en cuartos, es algo normal. Me sorprendió más que el año pasado perdiera muchos partidos ajustados. Creo que tiene potencial, un gran saque, un gran revés y golpea muy fuerte a la bola. Va a tener un gran año", respondió sobre el británico. "Berdych está jugando bien, pero no me sorprendería si gana Fognini. Fabio es un jugador de mucho talento y puede ganar contra cualquiera. Creo que es un poco más favorito Tomas, pero es un partido muy abierto", contestó sobre el otro duelo definido de cuartos.

"No sé qué va a hacer Djokovic, pero estoy seguro de que va a luchar por algo importante. Es demasiado bueno para no hacerlo", concluyó sobre el serbio Novak Djokovic y las posibilidades de realizar un regreso de lesión como el que protagonizaron el propio Rafa Nadal y Roger Federer en el año 2017, cuando se repartieron entre ambos los cuatros 'Grand Slam' de la temporada.