Pedro Muñoz: "No he tenido ningún pañuelo ni ninguna queja hacia mí"

Actualizado 23/09/2008 0:34:48 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Pedro Muñoz, aseguró hoy que durante la eliminatoria de la Copa Davis celebrada en Las Ventas no vio "ningún pañuelo" ni escuchó "ninguna queja" contra su persona y que espera tener el reconocimiento público de haber llevado el cruce a la capital pese a haber sido "apaleado injustamente".

"No sólo no he tenido ningún pañuelo ni he tenido una queja sino que ayer, y no quería hacer apología de esto, hubo un grupo que en el partido de Feliciano López gritó 'presidente, presidente' y durante el partido de Nadal pasaron varios grupos de personas por debajo del palco y también me gritaron 'presidente, presidente' y me dijeron que no hiciera caso de lo que estén diciendo y que siguiera", apuntó Muñoz, en declaraciones a 'El partido de la Una' de 'Onda Madrid'.

El dirigente, que citó como "testigos" de estas situaciones al secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky y al presidente del Comité Olímpico Español (COE) Alejandro Blanco, confesó que ciertos espectadores le dieron "la enhorabuena por lo que había traído a Madrid".

Por ello, Muñoz pide que "las instituciones de Madrid reconozcan públicamente" que la eliminatoria de la Copa Davis se jugó en la capital porque supo mantener "el talante institucional", pese a haber sido "apaleado injustamente". "No quiero otra cosa para mí", añadió.

De todos modos, el mandatario del tenis español insistió en que no tiene "intención" de presentarse a la reelección, aunque volvió a dejar claro que podría cambiar de opinión. "Si el tenis español, como ayer 22.000 espectadores le han dicho a alguno que se meten injustamente conmigo, no sólo no tiene nada contra mí sino que me quiere y me lo pide, me lo pensaré", advirtió.

Finalmente, sobre la final contra Argentina, Pedro Muñoz cree que los argentinos podría optar "por el complejo federativo de Buenos Aires, cambiando la tierra por cemento". "Eso significa que España preocupa a todo el mundo. Creo que es malo que un equipo quiera salir de su hábitat natural, como es el caso de Argentina, para jugar con España, eso es que algo les preocupa", sentenció.