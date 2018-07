Murray: "Mi próximo partido será duro, Nadal y Ferrer son grandes competidores y están en forma"

Actualizado 26/01/2011 12:36:37 CET

MELBOURNE (AUSTRALIA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista escocés Andy Murray está ya pensando en su choque de semifinales del Abierto de Australia ante Rafa Nadal o David Ferrer y augura un duelo "duro" ya que considera que los dos españoles están en un gran momento de forma.

"Se han ido grandes jugadores del cuadro y yo espero seguir adelante. Pero sólo quiero pensar en mi próximo partido, estoy seguro de que el partido entre Nadal y Ferrer será muy bueno. Son grandes competidores y están en una forma increíble así que mi próximo partido será duro", afirmó en rueda de prensa.

El de Dunblane recordó su primer duelo frente a Nadal en Australia 2007 por lo importante que fue para su carrera. "Hice uno de mis mejores partidos en un 'Grand Slam' se lo puse muy difícil. Fue la primera vez que me di cuenta de que tenía opciones en las grandes citas", apuntó.

Por otra parte, aseguró que no se siente presionado a pesar de estar ya en semifinales. "Estoy seguro de que en el próximo partido tendré más presión que hoy. Pero quiero llegar a la final y si lo consigo, intentaré ganar el torneo", añadió.

El británico no teme medirse en las próximas rondas a Nadal, Federer o Djokovic pues cree que "todos" han ganado "a todos". "He tenido partidos muy igualados con Rafa, he logrado buenas victorias frente a Roger y últimamente he jugado menos contra Novak. Roger y Rafa han sido mejores en los 'Grand Slams' eso lo sabemos Novak y yo y vamos a intentar cambiarlo", explicó.

En otro orden de cosas calificó al manacorí como "muy particular" por las manías que despliega en la cancha. "Tiene muchas rutinas antes del partido, se toma su tiempo para hacer cualquier cosa. Es su forma de ser. Pero es un jugador increíble. No creo que marque diferencias con sus manías", indicó.

Por último, calificó como un "buen partido" su duelo de cuartos ante Alexandr Dolgopolov a quien calificó como "un jugador poco ortodoxo" y "diferente a los demás" por lo que es "difícil cogerle el ritmo".

"Fue un partido duro. Pero es un gran jugador, no hay que subestimarle. Ha logrado grandes victorias esta semana. Causará muchos problemas en el futuro a muchos jugadores", finalizó.