Nadal dice adiós al O2 después de sucumbir ante Tsonga

Actualizado 25/11/2011 1:28:26 CET

LONDRES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista francés Jo-Wilfried Tsonga ha sellado su pase a las semifinales del 'Barclays ATP World Tour Finals' después de vencer (6-7(2), 6-4, 3-6) al español Rafa Nadal en el último partido de la ronda inicial dentro del grupo B, el cual supone el adiós del mallorquín al O2 de Londres después de un duelo en el que volvió a estar lejos de su nivel, sucumbiendo ante el descaro del francés.

El galo volvió a sorprender al español como ya hiciera este año precisamente también en Londres, en el torneo de Queen's. Así, Nadal deja a David Ferrer como esperanza de 'La Armada' española y ahora, de hecho, deberá pensar en la final de la Copa Davis ante Argentina. Tsonga, por su parte, accede por primera vez a las semifinales del Torneo de Maestros, y se jugará el pase a la final contra el primer clasificado del grupo A.

El manacorí no comenzó el encuentro al cien por cien y tras fallar puntos muy claros, pasó muchos apuros en el cuarto juego cuando Tsonga dispuso de hasta dos bolas de 'break'. Sin embargo Nadal se repuso y consiguió seguir vivo en el set. El tenista francés continuaba muy contundente con su saque, con el que no pasó apuros, mientras que al balear le costaba mucho más ganar su servicio.

Poco a poco Nadal se fue encontrando más cómodo con su saque y ninguno de los dos tenistas cedió, por lo que el primer set se alargó hasta el 'tie-break'. En la muerte súbita el francés fue más agresivo que Rafa y no dio en ningún momento opciones al balear. Al final el tenista nacido en Le Mans consiguió adjudicarse el 'tie-break' por 7-2.

El comienzo del segundo set siguió el mismo guión que el primero. Ambos tenistas conservaban su servicio y el 'break' seguía sin llegar. El número dos del mundo continuó errando puntos fáciles, poco habitual en él, mientras que Tsonga seguía a lo suyo, siendo muy agresivo en el juego y sin conceder ni una sola bola de 'break'.

Así fue transcurriendo el encuentro hasta el decisivo décimo juego. Con 5-4 a favor para el español y restando, consiguió hasta cuatro bolas de set. Tras salvar Tsonga las tres primeras, a la cuarta fue la vencida y el manacorí consiguió el primer 'break' del encuentro adjudicándose así el segundo set.

NADAL SE OLVIDA DE ATACAR

En el definitivo set, Nadal siguió ausente, falto de buenas sensaciones. El francés por su parte, a pesar de haber perdido su ventaja en el set anterior, seguía con ganas de hacer correr al español para no dejarle encontrar su sitio en la pista. Así las cosas, en el tercer juego Tsonga endosó un doloroso 'break' a Nadal para después certificarlo con su saque (1-3).

Un Nadal dolido por su bajo nivel, cabizbajo, comenzó a tener prisas cometiendo errores no forzados que daban aun más moral a un Tsonga crecido de por sí. A pesar de los nervios del francés ante la cercanía de la gesta, pero con la comodidad de la ventaja, Nadal no supo remontar la manga e incluso cedió, con un error no forzado, otro 'break' (5-2) que dejó en bandeja el triunfo galo.

A pesar de que de nuevo los nervios pasaron factura al francés, Nadal no era el de los grandes momentos. Tsonga perdió su saque, cuando servía para ganar, con tres dobles falta. Sin embargo, a continuación, Nadal, ante un Tsonga muy agresivo, perdió el suyo en blanco y como consiguiente el partido.

--RESULTADO.

-Grupo B.

Roger Federer (SUI/N.4) a Mardy Fish (USA/N.8) 6-1, 3-6, 6-3.

Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.6) a RAFAEL NADAL (ESP/N.2) 6-7(2), 6-4, 3-6).

--CLASIFICACIONES.

-GRUPO A.

Tenista J G P SF SC JF JC.

1. DAVID FERRER 2 2 0 4 0 25 13.

2. Novak Djokovic 2 1 1 2 3 20 27.

3. Tomas Berdych 2 1 1 1 2 30 31.

4. Janko Tipsarevic 2 0 1 1 2 15 15.

5. Andy Murray 1 0 1 0 2 9 13.

-GRUPO B.

Tenista J G P SF SC JF JC.

1. Roger Federer 3 3 0 6 2 41 25.

2. Jo-Wilfried Tsonga 3 2 1 5 3 42 36.

3. RAFAEL NADAL 3 1 2 3 5 34 43.

4. Mardy Fish 3 0 3 2 6 31 44.