Nicola Kuhn y Paula Badosa jugarán por España

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes tenistas Nicola Kuhn y Paula Badosa, que poseen doble nacionalidad, han tomado la decisión de ser elegibles para representar a España de cara a la próxima temporada.

La tenista hispano-estadounidense Paula Badosa, nacida en Nueva York y cuyos padres son españoles, ganó el Roland Garros júnior 2015 y ha escogido la nacionalidad española para competir a nivel mundial en el tenis.

"Estaba entre Estados Unidos y España. Sí que había tenido contacto con la otra federación, pero yo quería jugar por España. Mi vida está aquí. Empecé a jugar al tenis en España. Cuando me ofrecieron esto y pude hacerlo oficial, no dudé. Me siento muy querida aquí y estoy muy a gusto de poder representar a este país", declaró Badosa tras el acto de patrocinio a jóvenes deportistas por parte de LaLiga junto al CSD.

Por su parte, Nicola Kuhn, de quince años, es en su categoría número 1 del ranking ETA (Tenis Europa). Nació en Innsbruck (Austria), de padre alemán y madre rusa, por lo que ha jugado siempre por Alemania hasta ahora.

"Yo nací en Austria, pero llevo toda la vida viviendo en España, desde los tres meses. Tengo a mi familia aquí, siempre he entrenado en España. Para mí, ha sido siempre un sueño poder jugar para este país. Me siento español más que nada", concluyó.