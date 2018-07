Wozniacki cae en Londres y Halep guardará el número uno

Publicado 04/07/2018 22:21:06 CET

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista rumana Simona Halep seguirá siendo la número uno del mundo para la WTA sea cual sea su resultado estos día en el torneo de Wimbledon, después de la eliminación este miércoles de la número dos Caroline Wozniacki en la cita londindense ante la rusa Ekaterina Makarova (6-4, 1-6, 7-5).

Wozniacki, que llegó al All England Club como campeona en Eastbourne, no dio continuidad a un sólido debut y cayó en su segundo partido en el tercer 'Grand Slam' de la temporada. La danesa tuvo un pobre arranque de partido, así como un tercer parcial en el que no supo mandar con su servicio.

Atenazada en el fondo de la pista, la número dos del mundo y campeona este año del Abierto de Australia, atendió a la eliminación a manos de una Makarova con más confianza. De esta forma, Wozniacki tendrá que esperar de nuevo para volver al número uno que ostenta Halep, y que guardará la rumana después de Londres.

La danesa necesitaba al menos alcanzar la final de Wimbledon para tener opciones de desbancar a Halep. También la estadounidense Sloane Stephens tenía opciones de subir al número uno, en una carambola más complicada que ya rompió Halep ganando su primer partido.

La rumana jugará la segunda ronda ante la china Saisai Zheng. La española Garbiñe Muguruza, que jugará también este jueves su segundo partido ante la belga Alison Van Uytvanck, no tenía opciones de subir en el ranking, desde la tercera posición que ostenta y con los puntos que estas semanas defiende como vigente campeona.