El Ibex 35 pierde los 9.400 puntos y un 2,1% en la semana

Publicado 28/09/2018 18:12:18 CET

La caída trimestral ha sido del 2,43%

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha perdido los 9.400 puntos por primera vez desde mediados de septiembre en una jornada en la que se ha dejado un 1,45%, al situarse en los 9.389,2 puntos, un 2,1% menos que una semana antes.

La de hoy también ha sido la última sesión bursátil del trimestre. Mientras que desde que se inició el año ha caído un 6,51%, el retroceso ha sido del 2,43% en comparación con el trimestre anterior. Frente al cierre de agosto, el Ibex se ha dejado un 0,11% en septiembre.

El comportamiento del selectivo ha estado lastrado por la banca y la situación de Italia, después de que el Gobierno del país decidiese elevar hasta el 2,4% del PIB el objetivo de déficit para 2019, frente a la propuesta del ministro de Economía, Giovanni Tria, que insistía en mantenerlo en el 1,6%.

Este viernes, la mayor caída ha sido para Bankia, que se ha dejado un 3,67%, hasta cotizar en un precio de 3,37 euros por título. Por detrás se han situado Santander (-3,24%), Sabadell (-3%), Mediaset (-2,81%), ACS (-2,55%), BBVA (-2,12%), Cellnex (-1,94%), Telefónica (-1,94%), Amadeus (-1,76%), Bankinter (-1,68%) y Mapfre (-1,67%). Así, toda la banca se ha anotado pérdidas, del 0,95% en el caso de CaixaBank.

Por el contrario, se han salvado la jornada Dia (+1,34%), Acerinox (+1,1%), Siemens Gamesa (+1,06%), Aena (+1,01%), Grifols (+0,91%), Red eléctrica (+0,5%), Acciona (+0,48%) e IAG (+0,29%).

El analista de XTB Joaquín Robles ha señalado que la semana ha estado marcada por las nuevas sanciones comerciales, la decisión de la Reserva Federal y las crecientes tensiones en Italia. Así, la racha positiva de las últimas dos semanas se ha visto lastrada por la coyuntura económica.

En concreto, el sector financiero ha sido uno de los más afectados, coincidiendo con las crecientes dudas sobre los inversores acerca de los presupuestos para el próximo año en Italia. "La fuerte caída de la banca italiana ha vuelto a arrastrar al resto del sector bancario europeo, ya que es el más vulnerable ante este tipo de incertidumbres políticas", ha indicado.

El resto de bolsas europeas han presentado también pérdidas, que se han ampliado hasta el 3,64% en el caso de Milán. Por su parte, la Bolsa de Londres ha caído un 0,48%, la de Fráncfort un 1,5% y la de París, un 0,85%.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba en 102 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,506%.

Por otro lado, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, escalaba hasta un precio de 82,75 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 73,27 dólares. La cotización del euro frente al dólar se situaba en 1,1619 'billetes verdes'.

LA PRÓXIMA SEMANA SEGUIRÁ MARCADA POR ITALIA

El analista de XTB ha explicado que Italia penaliza a los mercados a medida que se acerca la fecha límite para aprobar los presupuestos para el año 2019. Sin embargo, ha indicado que desde el año 2012 este tipo de incertidumbres políticas se ha convertido en "oportunidades de compra", por lo que, a pesar de las caídas, confían en un acuerdo.

El analista ha señalado que el Ibex 35 seguirá condicionado por los presupuestos de Italia la semana que viene, así como por la evolución de guerra comercial entre EE.UU. y China. "Hasta que estas dos situaciones no se estabilicen, no creemos que el selectivo español vuelva a cotizar en el rango entre los 9.650 y los 10.000 puntos, en los que lleva cotizando la mayor parte del año, por lo que de cara a la semana que viene no descartamos caídas hasta la zona cercana a los 9.250 puntos", ha advertido.

Aún así, de cara al próximo trimestre el analista espera que el Ibex 35 recupere en parte las minusvalías que acumula desde el inicio del año, siempre que se relajen las tensiones comerciales y no aparezca algún tipo de "evento inesperado".