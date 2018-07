COMUNICADO: Avure Technologies construirá la mayor prensa isostática de calor de todo el mundo para Kinzoku Giken Co. LTD de Japón

Actualizado 26/01/2007 11:51:29 CET

KENT, Washington, January 26 /PRNewswire/ --

Avure Technologies, Inc., líder global en tecnología de alta presión, ha anunciado hoy que su unidad operativa Vasteras Sweden ha recibido un contrato de Kinzoku Giken Co. Ltd., una empresa de procesamiento bajo contrato con sede en Japón, para construir la mayor prensa isostática de calor (HIP) del mundo. El sistema es parte de los dos pedidos de prensas que se utilizarán para prestar apoyo a los crecientes negocios de procesamiento de prensa isostática de calor de Kinzoku Giken en Japón, China y el sudeste de Asia.

Denominada como "giga-HIP" debido a su tremendo tamaño, la mayor de las dos prensas tendrá más de 41 pies (12,6 metros) de altura, y un peso de 600 toneladas (550.000 kilos). Tendrá una zona de trabajo excepcionalmente grande, con un diámetro interno de 79 pulgadas (2.000 milímetros), y una longitud de 165 pulgadas (4.200 milímetros). La temperatura operativa será de 1.350 grados C, mientras que la presión operativa será de 17.000 psi (1.180 bares). La instalación de la giga-HIP está prevista para el año 2009 en las instalaciones de Himeji de Kinzoku Giken.

El contrato también incluye un pedido por una segunda Avure HIP con un área de trabajo de 32 pulgadas (820 milímetros) por 79 pulgadas (2.000 milímetros). La instalación de esta prensa está prevista que se realice en el año 2008 en la fábrica Ibaraki de Kinzoku Giken, e incluirá la tecnología patentada de Enfriamiento Rápido Uniforme (URC, por sus siglas en inglés), de Avure. El URC permitirá a Kinzoku Giken realizar cerca del doble de ciclos al día que la tecnología de enfriamiento tradicional, consiguiendo una mejor productividad y una reducción de costes. Además, las dos prensas se utilizarán para densificar los moldes de mayor tamaño, creando partes de metal pulverizado para las industrias electrónica, aeroespacial y del petróleo.

"Kinzoku Giken se complace de conceder este contrato con Avure Technologies", afirmó Kazuhiko Hasegawa, director general de Kinzoku Giken. "Nuestra experiencia con nuestra prensa de Avure existente y con la reputación de Avure en lo que respecta al despliegue de grandes proyectos nos proporciona la confianza necesaria en que recibiremos el sistema de mayor calidad disponible, pudiendo así hacer frente a las crecientes necesidades de nuestros clientes".

"Es un honor recibir un pedido de esta magnitud procedente de Kinzoku Giken", comentó Pat Adams, director general y consejero delegado de Avure Technologies. "Además de reafirmar nuestra duradera posición de destacado proveedor de prensas isostáticas, también se refleja el compromiso de Avure de proporcionar a nuestros clientes la tecnología de mayor calibre, servicios y apoyo. Nuestro equipo está muy ilusionado de la oportunidad de ayudar a Kinzoku Giken para ofrecer a sus clientes la capacidad de HIP de gestionar los mayores productos a nivel mundial".

Acerca de Avure Technologies, Inc.: Avure Technologies está especializada en el diseño, fabricación, instalación y apoyo global de las prensas de alta presión para la creación de planchas de metal, densificación de los materiales avanzados y partes importantes industriales, además de la pasteurización de alta presión, que conserva los alimentos frescos y libres de patógenos durante más tiempo. La compañía tiene su sede central en Kent, Washington (en el área de Seattle), y realiza importantes operaciones también en Vasteras (Suecia) y Columbus (Ohio).

Si desea más información visite la página web www.avure,com o contacte con Glenn Hewson, vicepresidente de marketing global, en glenn.hewson@avure.com

Página web: http://www.avure.com

América: Glenn Hewson, +1-253-981-6239, o glenn.hewson@avure.com, o Europa/Asia, Sture Olsson, +46-21-327-241, o sture.olsson@avure.se