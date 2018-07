COMUNICADO: blinkx se asocia con Ministry of Sound y añade las imágenes de vídeos a su índice de búsqueda

Actualizado 04/06/2007 18:15:00 CET

SAN FRANCISCO, June 4 /PRNewswire/ --

-- blinkx se asocia con la marca de música global Ministry of Sound y añade las imágenes de vídeos a su índice de búsqueda

-- Cientos de horas de vídeos musicales y entrevistas ya disponibles en www.blinkx.com

blinkx plc ("blinkx"), el buscador de vídeo mayor a nivel mundial, ha anunciado hoy una asociación de contenido con Ministry of Sound TV (MoSTV), el principal proveedor de contenido digital para el entretenimiento de la música de baile. Según los términos del acuerdo, blinkx transcribirá e indexará el contenido de vídeo de Ministry of Sound TV (MoSTV), facilitando a los usuarios la capacidad de búsqueda y visualización en http://www.blinkx.com.

Ministry of Sound, una destacada compañía de entretenimiento global, ha ampliado su franquicia internacional para incluir la programación de televisión y sindicación. Ministry of Sound no es sólo un famoso punto de reunión de Londres, sino también una marca musical y de estilo de vida que ha creado sin ayuda un conocido movimiento de discotecas de actualidad.

"Estamos muy ilusionados de asociarnos con Ministry of Sound, y ofrecer a los usuarios acceso a los vídeos musicales e imágenes de entrevistas y eventos", comentó Suranga Chandratillake, fundador y consejero delegado de blinkx. "Mucha gente utiliza la web en beneficio de sus intereses musicales, y estamos muy contentos de ampliar nuestra oferta de contenido relacionado con la música".

"Con cerca de 500 vídeos musicales, entrevistas en exclusiva con DJ y el único equipo de grabación permanente para Ibiza durante esta temporada, somos la única fuente de entretenimiento de música de baile", indicó Assia Grazioli-Venier, responsable de Ministry of Sound TV. "Al asociarnos con blinkx hemos conseguido hacer más fácil para nuestra leal base de fans poder buscar los videos online, al mismo tiempo que presentamos nuestra programación a una audiencia global todavía mayor".

Como equipo de producción propia, MoSTV se encarga de la creación del contenido de música de baile Premium, al mismo tiempo que agrega contenido de marca afiliado, como 'Kandi Vision' de Hed Kandi y http://www.ilikemusic.com. Entre sus características están la cobertura completa en exclusiva de la próxima temporada Ibiza 2007, además de directrices para el estilo de vida y la isla. El resto de contenido incluye videos musicales, noticias y tablas, entrevistas con los principales DJs, cobertura de los clubes y festivales y programas principales de los DJ, como 'Clubbers Guide to...'.

Como pionera en la tecnología de la búsqueda de videos, blinkx ha conseguido disfrutar de la reputación como la forma más inteligente de buscar nuevas formas de contenido online, como el vídeo. Con más de 130 socios de medios y 12 millones de horas de contenido de vídeo y audio indexado, incluyendo los momentos favoritos de TV, secuencias de noticias, documentales, vídeos musicales, blogs de vídeos y mucho más, blinkx utiliza la tecnología avanzada de reconocimiento de diálogo para el suministro de resultados que son más precisos y fiables que las búsquedas estándares de palabras clave basadas en los metadatos.

Acerca de blinkx

blinkx plc (LSE AiM: BLNX) es el principal buscador de vídeo y el más completo de todo el mundo. En la actualidad blinkx ha indexado más de 12 millones de horas de contenido de audio, vídeo, viral y TV, y ha conseguido disfrutar de una capacidad completa de búsqueda y estar disponible bajo demanda. Los fundadores de blinkx se han propuesto resolver un importante reto - al mismo tiempo que la TV y el contendido generado para el usuario surcan la web, las tecnologías de búsqueda basadas en las palabras clave solo son capaces de buscar en la superficie. La tecnología de búsqueda patentada de blinkx escucha - e incluso ve - en la web, ayudando a los usuarios a disfrutar de la amplitud y precisión de los resultados de búsqueda no disponibles en todas partes. Además, blinkx mejora la búsqueda de vídeo en muchos de los sitios más frecuentados del mundo. blinkx tiene su sede en San Francisco y Londres. Más información en la página web http://www.blinkx.com

Acerca de Ministry of Sound

Fundada en Londres en 1991, Ministry of Sound ha celebrado el año pasado su 15 cumpleaños. El club de noche de Ministry of Sound ha sido una de las principales localizaciones para el desarrollo de la música de baile y los superclubes de Gran Bretaña de principios de los años 90, y desde entonces se ha convertido en un nombre icónico y en la principal marca de música de baile en todo el mundo. Al ampliar sus negocios dentro del mundo de la grabación, Ministry of Sound se ha convertido en la compañía de grabación independiente de mayor éxito de Europa, con una producción prolífica de singles de éxito y varias marcas recopilatorias, incluyendo Hed Kandi, The Annual, Clubbers Guide, Sessions, Dance Nation, Housexy y The Chillout Session. Ministry of Sound se ha expandido a nivel mundial, incluyendo sus clubes nocturnos de Singapur, Delhi y Egipto. Ministry of Sound también desarrolla radio de alto perfil, TV y operaciones online, además de producir una gama de equipamiento de éxito de alta fidelidad de Ministry of Sound y otros artículos de consumo de marca. Además, los Ministry of Sound Tours desarrollan unos 2.000 eventos globales al año. La facturación anual de la compañía supera los 50 millones de libras esterlinas.

Más información sobre Ministry of Sound y sus negocios disponible en la página web: http://www.ministryofsound.com

[TAB]

Contacto de prensa:

Para blinkx:

Tim Turpin

Outcast Communications

+1-415-392-8282

tim@outcastpr.com

Para Ministry of Sound:

Assia Grazioli-Venier

Responsable de Ministry of Sound TV

+44-(0)207-740-8890

assia@ministryofsound.com

www.ministryofsound.com/tv

Página web: http://www.blinkx.com

http://www.ministryofsound.com/tv

[FTAB]

Tim Turpin de Outcast Communications, +1-415-392-8282, tim@outcastpr.com; o Assia Grazioli-Venier, responsable de Ministry of Sound TV, +44-(0)207-740-8890, assia@ministryofsound.com