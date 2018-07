COMUNICADO: El Comité de Asesoramiento de la FDA recomienda una nueva vacuna pediátrica de combinación (y 2)

Actualizado 26/01/2007 15:06:18 CET

Sanofi-aventis es una de las compañías farmacéuticas líderes del mundo. Respaldada por una organización de investigación y desarrollo de clase mundial, sanofi-aventis está ocupando las primeras posiciones en siete áreas terapéuticas fundamentales: cardiovascular, trombosis, oncología, enfermedades metabólicas, sistema nervioso central, medicina interna y vacunas. Sanofi-aventis cotiza en las bolsas de París (EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).

Sanofi pasteur, la división vacunas del Grupo sanofi-aventis, vendió más de mil millones de dosis de vacunas en 2005, protegiendo a más de 500 millones de personas en todo el mundo. La compañía ofrece la más amplia gama de vacunas, proporcionado protección contra 20 enfermedades bacterianas y virales. Para mayor información, visitar la página: www.sanofipasteur.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigio de Acciones Privadas de 1995. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no constituyen hechos históricos. Dichas declaraciones incluyen proyectos y estimaciones financieras y sus asunciones, las declaraciones relativas a planes, objetivos y servicios y las relativas a futuras prestaciones. Las declaraciones prospectivas se identifican, por lo general, por el uso de palabras como "esperar," "anticipar," "creer," "tener intención," "estimar", "planear" y expresiones similares. Pese a que la dirección de sanofi- aventis cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones de pronósticos son razonables, se advierte a los inversores de que la información y declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales resultan difíciles de predecir y están , por lo general, fuera del control de sanofi-aventis, y que podrían conducir a que los resultados y desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, implicados o proyectados en la información y declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres incluyen los discutidos o identificados en los registros públicos elaborados por sanofi- aventis para la agencia federal Securities and Exchange Comission (SEC) y la AMF, incluidos los relacionados bajo el epígrafe "Factores de riesgo" y "Declaraciones cautelares en relación con las declaraciones prospectivas", del informe anual de sanofi-aventis en el formulario 20-F para el año cerrado el 31 de diciembre de 2005. Salvo que lo exija la legislación vigente, sanofi-aventis no se compromete a ninguna obligación de actualización ni de revisión de ningún dato informativo contenido en las declaraciones prospectivas.

