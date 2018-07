COMUNICADO: El mayor registro de derrames confirma la seguridad de Actilyse(R) para el derrame isquémico agudo (y 2)

Actualizado 26/01/2007 13:04:45 CET

SITS es una iniciativa de colaboración internacional académica sin ánimo de lucro de la profesión médica para certificar la excelencia en el tratamiento del derrame agudo. SITS comenzó como una iniciativa de participantes en los estudios de trombolisis en derrames aleatorios de Europa y Australia (ECASS) y luego se expandió a muchos centros de varios países. SITS inició un registro de trombolisis interactivo en Internet, para servir como instrumento a los centros clínicos para seguir sus propios resultados de tratamiento y compararlos con otros centros en sus países y en los países de colaboración. El registro es ahora la base técnica para el Registro internacional de trombolisis en derrames (SITS-ISTR) y el Estudio de monitorización SITS (SITS-MOST). En 2007, SITS prevé lanzar ensayos aleatorios de trombectomía y otras intervenciones. SITS continúa registrando a los pacientes de trombolisis en derrames con el objetivo de tratar al menos al cinco por ciento de todos los pacientes de derrame en 2009, utilizando las indicaciones de tratamiento aprobadas (www.acutestroke.org).

Acerca de ECASS III

El objetivo del estudio ECASS III es evaluar la eficacia y seguridad de la trombolisis intravenosa utilizando Actilyse(R) en pacientes con ataques isquémicos agudos y confirmar que la terapia trombolítica con Actilyse(R) en un intervalo de tiempo de 3 a 4,5 horas tras el ataque isquémico mejora el resultado en comparación con el grupo de control tratado con placebo. El estudio comenzó en julio de 2003 y la reclutación está en marcha. Se prevé incluir a 800 pacientes en este ensayo en 15 países europeos (www.ecass3.com ).

Acerca de Boehringer Ingelheim

El Grupo Boehringer Ingelheim es una de las 20 compañías farmacéuticas más importantes del mundo. Con sede central en Ingelheim, Alemania, cuenta con 143 filiales en 47 países y más de 37.500 empleados. Desde su creación en 1885, esta empresa de propiedad familiar ha estado comprometida con la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos nuevos de gran valor terapéutico en medicina humana y veterinaria.

En 2005, Boehringer Ingelheim declaró unos ingresos netos por valor de 9.500 millones de euros, al tiempo que invirtió en investigación y desarrollo más de una quinta parte de las ventas netas de su segmento de negocio principal, las especialidades farmacéuticas de prescripción.

Nota

Este comunicado procede de la sede central de Boehringer Ingelheim y está dirigido a todos los mercados internacionales. Por este motivo, deberá tener en cuenta que podrían existir diferencias entre algunos países en lo que respecta a la información médica específica incluida en las utilizaciones de licencias. Deberá tener en cuenta esta información cuando se haga referencia a este material.

