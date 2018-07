COMUNICADO: Relsys International presenta Argus Perceptive(TM) para la farmacovigilancia y la gestión del riesgo

Actualizado 28/02/2007 21:54:30 CET

IRVINE, California, February 28 /PRNewswire/ --

-- Relsys International presenta Argus Perceptive(TM), una seña de identidad para la farmacovigilancia sistemática y la gestión del riesgo

Relsys International, el proveedor líder de soluciones de gestión de seguridad y riesgo, anuncia la disponibilidad de Argus Perceptive(TM), una visionaria herramienta de farmacovigilancia que está cambiando la forma en que la industria biofarmacéutica gestiona el riesgo.

Argus Perceptive(TM) de Relsys, combinado con Argus Insight(TM), crea una completa base de conocimiento de seguridad para ofrecer un enfoque proactivo para la farmacovigilancia. Los potentes motores analíticos habilitan un medio en tiempo real y auditable para la detección de señal automática, análisis y documentación, y comunicación, para ofrecer una asistencia completa a la gestión del riesgo. Argus Perceptive(TM) se integra con los motores de análisis y visualización líderes en la industria, como Qscan de DrugLogic y Argus Insight(TM) de Relsys.

Dave Bajaj, director general y consejero delegado de Relsys International Inc. dijo: "Me produce gran placer anunciar la disponibilidad de Argus Perceptive(TM). En nuestro 20 aniversario, Relsys sigue comprometida con ofrecer soluciones de vanguardia e innovadoras que satisfacen las necesidades de nuestros clientes". Sanket Agrawal, director de estrategia de Relsys, añadió "Ya no es suficiente con controlar pasivamente los efectos secundarios. Argus Perceptive(TM) habilita el enfoque más competitivo y holístico para la farmacovigilancia proactiva y gestión del riesgo hoy, y forma la plataforma para más innovaciones. Estamos orgullosos de acelerar nuestra posición en el campo de la seguridad".

Relsys mostrará Argus Perceptive(TM) y otras innovaciones en el DIA EuroMeeting anual en Viena, Austria.

Acerca de Relsys International

Relsys International proporciona soluciones de sistemas completos para la farmacovigilancia y la gestión de riesgo, que sirven para ayudar a las compañías farmacéuticas, biotecnológicas y de instrumentos médicos a mejorar la seguridad de los fármacos y asegurar la compatibilidad actual con las normativas globales. La compañía, fundada en 1987, trabaja junto a sus clientes con el objetivo de desarrollar y desplegar innovadoras soluciones para las necesidades a largo plazo de los negocios, proporcionando componentes vitales para ayudar en las estrategias de gestión de riesgos empresariales. Argus Safety(TM), el principal producto de la compañía, es el software de eventos adversos más vendido a nivel mundial, y es utilizado por la mayor parte de las compañías farmacéuticas, en comparación con el resto de soluciones de la competencia. Relsys es una compañía privada con sede en Irvine, California. Para más información, visite www.relsys.net, o llame a +1-949-453-1715 (en Europa llame a +44-20-8849-8058).

Página web: http://www.relsys.net

Relsys International, +1-949-453-1715, o Europa, +44-20-8849-8058