Sebastián descarta volver a modificar los límites de velocidad aunque el petróleo siga al alza

Actualizado 28/02/2011 11:30:16 CET

Afirma que con la energía nuclear, las renovables y el carbón España podría suplir sus problemas de suministro, pero a mayor precio

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha confirmado que, tras la reducción de la velocidad máxima en autovía y autopista a 110 km/h, el Gobierno no volverá a realizar modificaciones en estos límites aunque el precio del petróleo continúe al alza.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Sebastián ha recalcado que no cree que sean necesarias nuevas medidas y ha señalado que entiende el rechazo de la ciudadanía ante esta pauta, puesto que no es una decisión "ni populista ni popular".

Preguntado sobre el posible afán recaudatorio de la medida, el ministro ha confiado en que los ciudadanos sean "conscientes" del nuevo límite y "no haya ninguna multa". Asimismo, ha señalado que las sanciones no restarán puntos del carné, dado que se trata de una medida energética y no de seguridad vial.

Además, ha insistido en que esta medida generará pérdidas para la Hacienda Pública, que dejará de ingresar los impuestos correspondientes a los 18 millones de barriles de petróleo que se prevén ahorrar con este nuevo límite de velocidad.

"EL CARBÓN MALO Y CARO DE ESPAÑA NOS PODRÍA SALVAR".

Por otra parte, Sebastián ha reconocido que España es uno de los países europeos "más vulnerables" a Libia y ha remarcado, en tono irónico, que gracias al carbón "malo y caro", a la energía nuclear y a las renovables, España podría suplir un problema de suministro, aunque a un precio mayor.

También ha destacado que el Gobierno no es "antinuclear", puesto que ha mantenido los parques nucleares abiertos, pero ha hecho hincapié en que los coches no funcionan con este tipo de energía, por lo que es necesario ahorrar.

Por último, el ministro ha insistido en que se ha intentado dialogar con el Partido Popular con el fin de lograr un pacto en materia energética, pero que los 'populares' "prefieren el no pacto".