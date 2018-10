El BCE apuesta por las fusiones transfronterizas para aumentar la rentabilidad del sector financiero

Publicado 09/10/2018 10:20:30 CET

El director general de Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Ramón Quintana, cree que la consolidación bancaria entre bancos de la Unión Europea impulsará la rentabilidad de las entidades y contribuirá a mantener un sistema bancario más sólido, además de situar a los bancos en una posición más fuerte para respaldar a las empresas europeas, competir con mayor éxito frente a otras entidades del mundo y alcanzar una mejor diversificación del riesgo.

Así lo ha trasladado en el IX Encuentro Financiero organizado por KPMG y el diario 'Expansión', en el que ha asegurado que una posición bancaria única facilita a las entidades el poder enfrentarse a sus principales retos, entre los que ha resaltado el incremento de la rentabilidad.

Según ha indicado, hasta ahora se ha acometido más consolidación doméstica que transfronteriza, si bien espera que en el futuro tengan lugar más operaciones entre entidades de diferentes países europeos, en las que es probable que la digitalización juegue un papel clave.

Aunque Quintana ha advertido de que todavía queda "mucho trabajo por delante", ya que el sistema financiero encara problemas de rentabilidad y retos derivados del legado de la crisis financiera, ha reconocido que, desde la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en 2014, el sistema financiero ha mejorado significativamente, dando paso a un sector "más firme, estable y seguro" y mejor preparado para hacer frente a los retos del futuro.

En este sentido, ha señalado que el ratio de capital CET1 de los bancos supervisados directamente por el BCE ha mejorado del 11,6% al 14,6% 'phased-in' en los últimos cuatro años. "Esto se ha conseguido gracias a una retención de los beneficios, a los instrumentos de capital y, en menor medida, a procesos de desinversión o ajustes de ponderación de riesgo en los activos", ha indicado director general del MUS del BCE.

Sin embargo, ha apuntado que un número importante de entidades todavía no cubren sus costes de capital, lo que resulta "insostenible" a largo plazo. "Los bancos no rentables no pueden crear colchones de capital ni apoyar el crecimiento económico y podrían iniciar una búsqueda desordenada de la rentabilidad, con el riesgo que esto supone", ha alertado.

En esta línea, ha destacado que los bancos deberían mejorar sus direcciones estratégicas, involucrar la función de riesgos, analizar sus márgenes operativos y hacer una efectiva distribución de los costes, además de invertir en digitalización y en innovaciones que permitan reducir los costes.

En cualquier caso, Quintana ha señalado que, si bien la creciente dependencia de los sistemas tecnológicos es "positiva", la falta de sistemas apropiados de seguimiento y control "genera una importante fuente de riesgos". "Algunos bancos han experimentado una interrupción en sus sistemas informáticos y hemos visto que las consecuencias pueden ser muy graves, hay un número elevado de entidades que tienen que hacer esfuerzos adicionales para tener sistemas informáticos sólidos", ha resaltado.