El consejero de Danske Bank dimite por el caso del blanqueo de dinero

Publicado 19/09/2018 13:48:02 CET

TALLIN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del danés Danske Bank, Thomas Borgen, ha dimitido este miércoles por el caso del blanqueo de dinero en su filial de Estonia, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

"Está claro que Danske Bank ha fallado a sus obligaciones. A pesar de que la investigación concluye que he cumplido con mis obligaciones legales, creo que es mejor para todas las partes que dimita", ha explicado Borgen.

"Como consejero delegado, tengo la responsabilidad de todo lo que ocurra en el banco y, por supuesto, asumo esa responsabilidad. Estaba claro para mi que dimitir era lo correcto, pero todavía no lo había hecho porque sentía la responsabilidad de supervisar al banco en este periodo difícil hasta la presentación de las investigaciones", ha precisado el ejecutivo.

La entidad financiera ha señalado este miércoles que está analizando, en el marco del caso de blanqueo de dinero, una serie de transacciones por valor de 200.000 millones de euros procedentes de su filial en el país báltico.

Las investigaciones, que abarcan el periodo 2007-2015, todavía están en marcha, por lo que la firma todavía no puede precisar con exactitud qué cantidad de dinero fue blanqueada. No obstante, el banco ha reconocido que no fue "suficientemente efectivo" al prevenir que su filial en el país báltico fuera usada para cometer delitos económicos.

Borgen seguirá en su cargo hasta que la firma nombre un nuevo consejero delegado.

El presidente de Danske Bank, Ole Andersen, ha subrayado que el consejero delegado ha realizado un "tremendo esfuerzo" por la entidad durante muchos años, por lo que el banco está hoy en una posición "completamente diferente y más fuerte" que antes del nombramiento de Borgen.