La CNMV advierte de una compañía no autorizada para prestar servicios de inversión

Actualizado 22/08/2007 15:56:38 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy de una entidad con dirección social establecida en Japón y que podría estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización, informó el organismo en una nota.

En concreto, la CNMV ha hecho pública la advertencia de la FSAN (Financial Supervisory Authority of Norway) sobre First Prime International, que no se encuentra en los registros del organismo supervisor del mercado de Noruega.

La FSAN afirmó que First Prime International no cuenta con la correspondiente autorización para operar y ha sido informado de que tampoco se encuentra bajo supervisión de las autoridades japonesas.