La CNMV advierte sobre siete firmas foráneas no autorizadas a dar servicios de inversión

Actualizado 27/01/2010 12:14:13 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo hoy públicas las advertencias recibidas a través de los supervisores de los mercados de Austria, Irlanda, Suecia y Grecia sobre un total de siete entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión.

En concreto, el supervisor austriaco ha informado de que Schmid Immobilien LTD. ("Kapital24"; "Darlehen24"), (WWW.darlehen24.org ), (WWW.kapital24.org), (WWW.Darlehen24.biz) y CMP Global Consulting LTD. no son entidades autorizadas para prestar servicios de inversión.

Por su parte, la IFSRA irlandesa ha advertido de que las compañía Equities Europe y Olta Capital Management INC. no están habilitadas para dar servicios de inversión, mientras que el supervisor de Suecia ha informado a su vez de que Schapiro Global INC. (WWW.Schapiroglobal.com) no está autorizada para prestar estos servicios.

Y por último, el supervisor de Grecia ha avisado a la CNMV de que Capital Investors, S.A. y Capital Investors Asset Management no cuentan con licencia para prestar servicios de inversión.