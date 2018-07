La CNMV alerta sobre cinco entidades que no tienen autorización para prestar servicios de inversión

Actualizado 28/02/2007 14:17:39 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy sobre cinco entidades en Austria e Isla de Man que no disponen de autorización para prestar servicios de inversión, de acuerdo a las informaciones remitidas por parte de los organismos supervisores de sus respectivos países.

En concreto, la autoridad austriaca informó que Walden & Associates no es una entidad autorizada para prestar servicios de inversión.

Por su parte, la FSC de Isla de Man comunicó que The Royal LondonBank of Communications, Oceania Bank PLC,www.oceaniabnkplc.com, Unicredit (UK) Ltd., Investarea (IOM) Ltd ywww.investarea.org podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.