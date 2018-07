El Gobierno aragonés confía en que no se exija a las cajas de ahorros un ratio de capital del 10%

Actualizado 26/01/2011 12:55:53 CET

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha confiado este lunes en que no se exija a las cajas de ahorros un ratio de capital del 10 por ciento.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza sobre si se podría exigir este extremo a las entidades financieras cotizadas, Larraz ha valorado que "esto es avanzar los parámetros de Basilea III que pretenden un 8 por ciento, si tienen el 10, mucho mejor, pero espero que no".

A su juicio, el real decreto ley que eleva al 8 por ciento el capital mínimo exigido a las entidades para el próximo 30 de septiembre, "va a permitir más transparencia y la capitalización de aquellas que tengan dificultades". "Las cajas aragonesas están bien, con un core capital por encima del 9 por ciento, e Ibercaja siempre ha funcionado bien en solitario y mantendrá su estatus".

Ha añadido que "dependiendo de si las entidades no están en determinados mercados pueden incluso exigir un poco más de core capital que el 8 por ciento actual, pero a las aragonesas, aunque se pida un poco más, no pasará nada". "Si están en bolsa les van a exigir menos core capital a partir del 8 por ciento, y algo más a las que no estén en bolsa, pero las aragonesas están por encima del 9 y es difícil que tengan dificultades", ha asegurado.