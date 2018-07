Economía/Finanzas.- El precio del oro se desploma un 17% en abril, la mayor caída en los últimos 33 años,

Actualizado 02/05/2013 12:30:26 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del oro se ha desplomado un 17% durante el mes de abril, lo que supone la mayor caída en los últimos 33 años, según la firma de venta de oro A&A Commodities, que ha añadido que el precio del metal llegó a tocar los 1.344,39 dólares el mes pasado, su nivel más bajo desde febrero de 2011.

La empresa ha explicado que el descenso del precio de los metales preciosos en abril tiene tres motivos "fundamentales": una leve corrección de los datos esperados de crecimiento de la economía china, la posible retirada de estímulos por parte de los bancos centrales y el anuncio de que Chipre podría vender sus reservas de oro para pagar parte de su rescate.

No obstante, ha precisado que no hay que buscar un único motivo al "agudo" desplome del precio de los metales, "pues más bien se ha producido un cúmulo de especulaciones y datos económicos publicados que en cualquier otro momento no habría provocado una corrección más allá de movimientos intradía que se hubieran recuperado a lo largo de la semana".

Por su parte, el precio de la plata se ha contraido un 16% durante el pasado mes, mientras que el del platino ha retrocedido un 7%.