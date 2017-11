Fernández Ordóñez asegura que el miedo a disparar el déficit retrasó la inyección de recursos a la banca

Actualizado 07/11/2017 11:56:24 CET

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha justificado que la decisión de minimizar la utilización de recursos públicos para abordar la crisis financiera se debió al miedo de disparar el déficit público y a la "delicada situación de las finanzas públicas", pero que esta estrategia "multiplicó y dilató el trabajo de reestructuración".

"El impacto en los mercados de un intenso y súbito aumento del déficit público podría haber arrastrado al colapso a toda la economía", ha dicho Fernández Ordóñez que, en todo caso, ha subrayado que "es evidente que la estrategia de minimizar recursos públicos multiplicó y dilató el trabajo de reestructuación".

El que fuera máximo supervisor del sector financiero español entre 2006 y 2012, esto es, en los años imediatamente anteriores al estallido de la crisis, y durante los primeros años de la misma, ha realizado estas manifestaciones durante su comparecencia este lunes en el Congreso ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros.

En ella, Fernández Ordóñez ha aseverado que "España no estaba preparada" para la crisis de sus sitema financiero, pues las herramientas con las que contaba "no servían", ya que la normativa no estaba adaptada a las exigencias de resolución "ni contemplaba que las cajas iban a crear problemas".

En todo caso, el gobernador del Banco de España durante gran parte de la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido la labor regulatoria que se realizó para afrontar la crisis, aunque ha lamentado que no se llegaran a hacer antes, pues supuso "un doble trabajo". "Mientras el buque se hundía fue necesario fabricar barcas de salvamento", ha aseverado.