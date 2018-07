Economía/Fiscal.- IU-ICV exige que se reactive la negociación para implantar la 'Tasa Tobin' en once estados miembros

Publicado 26/01/2015 13:47:35 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) quiere que se reactive la negociación para implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) --la llamada Tasa Tobin-- en los once estados miembros que habían acordado un mecanismo de cooperación reforzada, y acusa al Gobierno 'popular' de "bloquear" junto con Franca e Italia el alcance de este gravamen para proteger los intereses de los bancos.

En una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Economía del Congreso, la coalición de izquierdas recuerda que once países de la UE negocian desde hace meses la imposición de un impuesto de entre el 0,1% y el 0,01% sobre cada transacción financiera, si bien aún no se ha llegado a un acuerdo sobre a qué productos afectaría.

"Al parecer, nuestro país, junto con Francia e Italia, se ha puesto al lado de los bancos en las negociaciones y está intentando limitar los productos financieros a ser gravados, en contra de la posición alemana. Es inaceptable que nuestro ministro de Economía, Luis de Guindos, junto con el italiano y el francés estén intentando boicotear un acuerdo bajo la presión del sector financiero en clara oposición a la opinión pública", reprocha la Izquierda Plural.

4.000 MILLONES AL AÑO.

Además de inaceptable, es una decisión que costaría 30.000 millones de euros al año a los once estados afectados --unos 4.000 millones sólo a España-- según los cálculos de la coalición, que recuerda que esos fondos podrían utilizarse para "políticas sociales, lucha contra la pobreza y bienes públicos globales" precisamente en un momento en el que "las necesidades presupuestarias son enormes y no se dejan de hacer recortes".

"Exigimos al Gobierno que apoye un ITF que grave un amplio paquete de productos financieros, incluyendo los derivados y las negociaciones de alta frecuencia, en lugar de presionar a sus homólogos para que los excluyan", apostilla el texto, que recuerda que no se trata de un problema técnico sino de "una falta de voluntad política".

Por eso, IU-ICV-CHA propone al Congreso conminar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que, junto con el resto de países del mecanismo de cooperación reforzada, se alcance un acuerdo "ambicioso" para que este impuesto "se convierta en realidad y sirva como mecanismo de justicia fiscal y solidaridad nacional e internacional".