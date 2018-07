Las grandes empresas tributarán al menos al 15% en un nuevo diseño del Impuesto de Sociedades

Publicado 17/07/2018 10:33:34 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que pretende "rediseñar" el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.

"Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno", ha asegurado Sánchez, durante su comparecencia ante el Pleno, al que ha acudido este martes para exponer las líneas generales de la política que aplicará su Ejecutivo.

FISCALIDAD AMBIENTAL E IMPUESTO FINALISTA PARA PAGAR PENSIONES

Asimismo, Sánchez ha confirmado que el nuevo sistema fiscal tendrá "en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto", incluirá "figuras tributarias" para "desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente" y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.

Así, Sánchez ha asegurado que esta "figura impositiva finalista" estará "vinculada al sector financiero" y servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá "a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores".

LEY PARA EVITAR NUEVAS AMNISTÍAS

Por otro lado, ha avanzado que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, con la que incluir a los responsables solidarios en la lista de morosos, modificar la lista de paraísos fiscales y asegurar que no vuelva a haber una nueva amnistía fiscal.

Sánchez ha confirmado también que no publicará la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, como exigió estando en la oposición, justificando tal renuncia a que, al declarar su nulidad, el Tribunal Constitucional "se pronunció expresamente sobre su irretroactividad".

"Desgraciadamente, no es posible revisar los casos y esa imposibilidad afecta a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma. Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme", ha aseverado.