Montoro pide apoyos para que, si no hay Presupuestos, el Congreso "al menos" respalde sus "medidas urgentes"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reclamado este martes en el Pleno del Congreso el respaldo de la Cámara Baja para poder sacar adelante unos nuevos Presupuestos para 2018 y que, si no, "al menos" permita convalidar los decretos ley con los que el Gobierno apruebe "medidas urgentes" ante la imposibilidad de contar con unas nuevas cuentas.

Es el caso de varias de las medidas sometidas a debate este martes en el Congreso, pues el decreto ley defendido por Montoro contiene la revisión catastral para 1.830 municipios, el mantenimiento del umbral máximo de facturación a tributar por el régimen de módulos de los autónomos en el IRPF en 250.000 euros, y la subida del salario mínimo pactada por el Gobierno con patronal y sindicatos.

"Nuestra voluntad de diálogo y negociación sigue en pie y confiamos en que también esté presente en la mayoría de grupos de esta Cámara, ya sea para tramitar con garantías unos nuevos Presupuestos, ya sea al menos para sacar adelante cuestiones que afectan a importantes colectivos de la sociedad", ha señalado el ministro.

En este sentido, ha puesto como ejemplo las medidas contenidas en este decreto ley, u otros decretos con los que, ha dicho Montoro, tratarán de "mejorar el empleo de todos, el empleo público, y la prestación de servicios públicos fundamentales del Estado Bienestar".

PIDE ANTEPONER EL INTERÉS GENERAL "A ESTRATEGIAS DE PARTIDO"

En todo caso, el ministro ha expresado su deseo para contar "en las próximas semanas" con "un número suficiente de diputados que antepongan el interés general a estrategias de partido", pues justifica la falta de apoyos a "argumentos políticos ajenos a cuestiones presupuestarias".

En caso de no poder presentarlos, Montoro ha dicho que aprobará cuestiones de determinada urgencia a través de decretos ley, y en este sentido se ha referido a la negociación mantenida con los sindicatos de la función pública, con los que espera alcanzar un acuerdo "de carácter plurianual".

Respecto a la subida del salario mínimo, aprobado a través de otro decreto, pero contenido en el decreto ley de medidas tributarias, el ministro ha asegurado que, pese a los condicionantes establecidos para la subida pactada, "no será difícil de conseguir" un aumento mínimo del 2,5% del PIB y un aumento de la afiliación de 450.000 personas.

EL PSOE LE ACUSA DE TRILERISMO

Por parte del PSOE, su secretario general en el Congreso, Rafael Simancas, ha encuadrado el decreto ley como "el primer decreto de prórroga presupuestaria", aunque cree que su importancia es "más significativa por lo que oculta que por lo que enseña", lo que le ha permitido compararle como el personaje de Tony Leblanc en la película 'Los Tramposos'.

"Nada por aquí, nada por allá... ¿Dónde estará la bolita?", se ha preguntado, diciendo que no tiene "ningún problema" con las medidas contenidas en el decreto, pero ha interpelado al ministro por otras medidas que, a su juicio, deberían contenerse en el mismo, como el salario de los funcionarios, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas o una actualización de las pensiones al ritmo de la inflación. "Usted no es Tony Leblanc, sino el ministro de Hacienda", ha espetado.

LA SUBIDA DEL SMI, BLOQUEADA DESDE SEPTIEMBRE DE 2016

Por su parte, el portavoz laboral de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, ha recordado que la subida del salario mínimo, una mayor a la pactada por el Gobierno, fue la primera ley presentada por su grupo, aunque ha lamentado que esté "bloqueada" por el PP y Ciudadanos desde septiembre de 2016 en su tramitación.

En este sentido, ha señalado que el propio Gobierno reconoció un impacto en la subida del salario mínimo mayor en mujeres, empleados con contratos a tiempo temporal, en familias y trabajadores jóvenes, así como en la Seguridad Social, con un aumento por cotizaciones de 33,22 millones por cada punto. "No lo digo yo, lo dice el propio Gobierno", ha dicho.

LAS CONDICIONES PARA APOYAR LOS PGE

Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos, ha coincidido con Montoro en la necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos, aunque ha reclamado a Montoro que traslade al propio presidente, Mariano Rajoy, sus condiciones.

"Por lo que leo en las entrevistas no las ha entendido", ha señalado, recordando que el cumplimiento del acuerdo de investidura implica exigir a personas imputadas en casos de corrupción el cargo de instituciones públicas, y que los nuevos Presupuestos deben contemplar la rebaja fiscal comprometida para el IRPF y la equiparación salarial para los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional.

"EL ÚNICO RESPONSABLE ES EL GOBIERNO"

Por parte del PDeCAT, Ferrán Bel ha acusado a Montoro de ser "el único responsable de que no haya Presupuestos" pues cree que solo presentándolos, puede "afear" su rechazo a la oposición. "Mientras no los presente y podamos a someterlos a enmiendas, el único responsable de que no haya Presupuestos es el Gobierno".

Por último, Idoia Sagastizabal, portavoz económica y fiscal del PNV, ha avanzado que, pese a que su grupo suele optar por la abstención en materias tributarias como las establecidas en el decreto, apoyarán su convalidación por contener una subida del salario mínimo que, en todo caso, debe ser mayor para aproximarse al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.