CC.OO. acusa al Gobierno de estar "paralizado" en la negociación política para aumentar las pensiones

Publicado 13/03/2018 10:36:10 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obras (CC.OO.), Carlos Bravo, ha denunciado que ante la negociación política de la subida de las pensiones, el Gobierno está "paralizado" al demostrar que "no hace nada" por promover el diálogo.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Bravo ha insistido en que si el Gobierno de Mariano Rajoy está abierto al diálogo, como defienden, "tiene que demostrarlo" continuando con la mesa de diálogo social que creó en enero de 2017 y así recuperar "la confianza rota".

"Esa mesa se reunió en enero y en abril del 2017 y desde entonces sólo en una ocasión más, y el Gobierno no convoca, que lo haga", ha recalcado, porque defiende que la decisión que ha tomado el equipo de Mariano Rajoy "no es sostenible" ni para el presente ni para el futuro de las pensiones.

De hecho, Bravo duda de que "este gobierno ni ningún otro pueda mantener una pérdida de poder adquisitivo continuada de las pensiones como la que se ha puesto en marcha", por eso espera que el resto de partidos políticos también tengan "responsabilidad" a la hora de hacer una negociación para "recuperar la senda de los acuerdos", aunque recuerda que "la principal responsabilidad es del Gobierno".

Después de recalcar que España ha mejorado sus datos económicos al cumplir con el objetivo de déficit, por debajo del 3,1 por ciento, el secretario de Políticas Públicas de CC.OO. ha asegurado que la riqueza "se distribuye de manera equivocada". "Los salarios y las pensiones crecen por debajo de ese 3,1 por ciento de la economía del país y los accionistas de las empresas sí lo superan", ha especificado.

Asimismo, Bravo ha asegurado que no espera "mucho" de la comparecencia sobre pensiones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el próximo miércoles en el Congreso, al "no anticipar nada". Además, ha augurado que será "una exposición sin conclusión", al no poder votar posteriormente.

"Hay un antecedente negativo y es que los grupos de la oposición han pedido que se pueda votar resoluciones y el PP y Cs, la mayoría de la mesa, han decidido que Rajoy sólo comparezca, por lo que apunta a que va a ser más una exposición sin conclusión alguna cuando lo que necesitamos son conclusiones, que se reconozca la necesidad de corregir la reforma de pensiones del 2013 y los efectos negativos que están teniendo ya sobre las pensiones", ha explicado.

Preguntado por las movilizaciones del próximo 17 de marzo, Bravo ha puntualizado que éstas "van a continuar hasta que el Gobierno asuma que tiene que modificar su posición", por lo que asegura que habrá "muchas más convocatorias".