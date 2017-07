CC.OO. y UGT dan por "muerto" el pacto salarial de 2017 y auguran un "otoño difícil"

Actualizado 26/07/2017 15:24:20 CET

CC.OO. y UGT han dado este miércoles por finalizadas las negociaciones con CEOE y Cepyme para acordar una banda salarial que sirva de referencia a los convenios colectivos de 2017.

Desde Burgos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dado por "muerto" el acuerdo y, en un comunicado conjunto posterior, los sindicatos han acusado a la CEOE de "negar el acuerdo", de empezar "sin ganas la negociación y acabarla sin ninguna" y de mostrar una actitud "irresponsable" en un momento en el que el PIB crece por encima del 3%, y la inflación prevista por el Gobierno se sitúa entre el 1,5% y el 1,9%.

"CEOE y Cepyme han negado el acuerdo (...) La patronal acudió tarde y mal al inicio de la negociación, desapareció durante un largo periodo y en la parte final de la misma demostró poco interés y ninguna voluntad de un acuerdo salarial", subrayan las centrales sindicales.

Los sindicatos consideran que la actitud de las organizaciones empresariales en esta negociación "devalúa el proceso de diálogo social y asesta un duro golpe a la credibilidad de sus interlocutores". "Es un hecho que nos provoca una profunda duda sobre futuros escenarios de concertación", apuntan las centrales, que añaden que ello no cambia su convencimiento sobre la necesidad del diálogo social en otro escenario y ámbito de negociación como herramienta para combatir la precariedad y la desigualdad.

Los sindicatos se quejan de que las organizaciones empresariales han sido "incapaces" de reconocer la necesidad de trasladar a las rentas salariales la recuperación de la economía española y de las empresas.

En su opinión, el resultado de este "largo e irregular" proceso de negociación (llevan meses en ello) es una "falta de respeto" tanto al diálogo social como a millones de trabajadores pendientes de actualizar sus convenios.

UN OTOÑO 'CALIENTE'

CC.OO. y UGT reclamaban en esta negociación un incremento de los salarios de entre el 1,8 y el 3% y una cláusula de revisión que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo.

Por contra, la última propuesta de la CEOE pasaba por una subida salarial de entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional en función de las circunstancias de cada sector, sin cláusula de revisión salarial.

Tras el resultado fallido de las conversaciones para alcanzar el pacto salarial, los sindicatos han advertido de que la negociación colectiva se enfrenta a un "otoño difícil".

"Los sindicatos sabremos afrontarla con decisión y solvencia y, si fuera necesario, estudiaremos la convocatoria de una amplia campaña de información y movilización en defensa del salario, también del poder adquisitivo perdido ante el no acuerdo de 2017, el empleo de calidad y la protección social", concluyen.

ÁLVAREZ: MIRAR HACIA 2018

Desde Burgos, en una jornada sobre empresas multiservicios organizadas por el Club de la Prensa de El Mundo, Pepe Álvarez daba el acuerdo por "muerto" tras la negativa de la patronal a la cláusula de revisión salarial y la presentación de una última propuesta que, "en realidad, no lo era".

"Esta propuesta la hizo hace tres meses, no es un último esfuerzo (...). No me gustan las comedias", ha resaltado el dirigente de UGT, que ha dicho que ahora tocar mirar hacia 2018.

Su planteamiento es que se aborde, a partir de septiembre, una negociación no sólo salarial, sino del conjunto de sistema de relaciones laborales, porque, según ha defendido, sólo las que son fruto del acuerdo entre los agentes sociales "funcionan y generan bienestar".