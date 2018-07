CEOE advierte de que subir los impuestos a las empresas puede "hacer fracasar" el pacto salarial

Actualizado 10/07/2018 15:32:47 CET

Los sindicatos piden a los empresarios que no vinculen una cosa con la otra y les recuerdan que se necesita mejorar la recaudación

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, han advertido este martes de que si el Gobierno sube los impuestos a las empresas, podrá "hacer fracasar" la subida de los salarios pactada con los sindicatos.

Así lo han señalado los representantes de ambas patronales tras la reunión que han mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

"Las empresas tienen sus costes y un incremento de estos puede hacer fracasar el elemento de aumento de los salarios", ha resaltado Garamendi, tras insistir en que "si las empresas tienen que pagar, por un lado, no podrán pagar por otro".

"Pedimos tranquilidad y mucho estudio en el sentido del aumento de las cargas fiscales o de otro tipo, porque afectarán de forma medular a las empresas", ha resaltado el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa.

No obstante, Rosell ha señalado que la patronal no ha utilizado durante esta reunión la palabra "rechazo" respecto a la creación de nuevas figuras impositivas. Así, el presidente de la CEOE ha señalado que en la reunión se ha puesto encima de la mesa que la tributación empresarial es parecida a la europea, y ha señalado que "esa es la línea de impuestos que deben tener las empresas en España".

Por su parte, los representantes sindicales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han resaltado que "no es bueno ligar una cosa con la otra". Para Sordo, el problema impositivo en España hay que abordarlo desde un punto de vista integral, "sin descartarse medidas que mejoren la recaudación".

Así, ha resaltado que España tiene casi ocho puntos menos de recaudación fiscal que el conjunto de la Unión Europea. "Los representantes de los empresarios pueden decir lo que consideren, pero este país o mejora sus índices de recaudación fiscal o no va a poder hacer frene a las políticas que necesita", ha apostillado Sordo.

Por su parte, sobre este aspecto, Álvarez ha instado al Gobierno a que luche contra el fraude fiscal, porque es "uno de los grandes problemas" por los que atraviesa España. "Me parece poco serio el plantear una situación de estas características", ha afirmado Álvarez tras conocer las declaraciones de la patronal.

"Acabamos de firmar un acuerdo, hay que cumplirlo y no hay ningún elemento que pueda hacer que se rompa el acuerdo que hemos firmado y menos la política que pueda anunciar un Gobierno en un momento determinado", ha resaltado el líder de UGT.

En la reunión, según los interlocutores sociales, sí que se han tratado muchos contenidos, aunque no se ha tomado ninguna media concreta de las recogidas en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

VOLVERÁN A REUNIRSE ANTES DE AGOSTO

Tanto la patronal como los sindicatos han afirmado que se van a empezar a celebrar reuniones de temas concretos para acelerar los trámites "lo máximo posible". "No es una cuestión de dejar los temas encima de la mesa", ha apostillado Rosell.

Los sindicatos, por su parte, han señalado que el Gobierno se ha comprometido a contribuir a que la aplicación del acuerdo en materia de salarios se pueda desarrollar "de manera inmediata".

En la reunión también se ha hablado de la necesidad de abordar temas que no están recogidos en el anexo de la AENC de materias a negociar con el Gobierno. En concreto, según Álvarez, los agentes sociales también han hablado del Plan Director, que es donde se quieren situar los elementos relacionados con la temporalidad o la precariedad, y que se empezará a negociar en breve.

Además, se ha hablado de lucha contra el fraude en la contratación, la temporalidad, el contrato relevo y garantía juvenil o del Pacto de Toledo. Según los sindicatos, todo este paquete de medidas se va a poner en marcha a partir de una reunión con la ministra que se celebrará antes de que acabe julio.

REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Respecto a la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ambos líderes sindicales han señalado que el Gobierno les ha emplazado a crear una mesa de diálogo, pero han asegurado que son conscientes de que "necesitará tiempo".

"No va a ser una resolución que salga mañana", ha señalado Álvarez. Sordo, por su parte, ha afirmado que CC.OO. está a favor con abordar ese debate, pero ha asegurado que es consciente de que no va a ser "simple". "Una reformulación del Estatuto de los Trabajadores no se arregla en un mes ni en seis", ha resaltado.

El encuentro de hoy ha sido la segunda vez que el presidente del Gobierno ha recibido a los agentes sociales después de la primera toma de contacto que tuvo con ellos el pasado 13 de junio, donde el Ejecutivo confirmó que su debilidad parlamentaria le impide derogar la reforma laboral de 2012.

Los dirigentes empresariales y sindicales firmaron oficialmente el pasado jueves el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por el que los salarios subirán hasta un 3% por cada año del periodo 2018-2020.

El acuerdo contempla un apartado donde sindicatos y empresarios listan una serie de temas que quieren llevar a la negociación tripartita con el Gobierno, entre ellos la formación y el establecimiento de límites a las externalizaciones de las empresas.