Economía.- CiU avisa al PSOE de que su pacto sobre la edad de jubilación no implica su apoyo a la reforma de pensiones

Actualizado 26/01/2011 13:09:22 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en materia laboral de CiU, Carles Campuzano, ha advertido al Gobierno de que el acuerdo alcanzado anoche por su formación con el PSOE para modificar las recomendaciones del Pacto de Toledo incluyendo la mención a que cualquier retraso de la edad de jubilación sea "flexible", "gradual" y "progresivo" y no "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas", no "prejuzga" su voto favorable al proyecto de ley de reforma de las pensiones que el Gobierno presentará este viernes.

Aunque en un apunte en su página 'web', CiU insiste en incluir a Coalición Canaria en este acuerdo, el hecho es que la formación, socio presupuestario del Gobierno, se abstuvo en la votación, tal y como constata el registro oficial de la votación, al que ha tenido acceso Europa Press. Sí lo apoyaron el PNV y UPN, lo que permitió que sumar 186 escaños a favor de esta modificación, que para Campuzano "no es un tema menor".

"Queda mucho trabajo todavía", recalca en cualquier caso el diputado catalán, que considera que tras la aprobación de las 22 recomendaciones del Congreso, ahora toca que el Gobierno y los agentes sociales llegaran a un acuerdo que concretas el contenido de la nueva reforma de las pensiones. "Esperemos que sea así", incide.

Es más, Campuzano afirma que el "dato relevante" del debate fue ese voto particular que su formación pactó con el PSOE y que fija una posición "abierta" del Congreso para modificar la edad legal de jubilación, "dejando claro que cualquier modificación no puede ser homogénea ni forzosa". Esa redacción no contó con el apoyo ni del PP, que se abstuvo al igual que CC, ni de las minorías de izquierda, que se abstuvieron.