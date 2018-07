Díaz Ferrán dice que no está "enrocado" en la CEOE y descarta intromisiones del Gobierno para que abandone

Actualizado 27/01/2010 11:28:25 CET

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró hoy que no está "enrocado" en la presidencia de la patronal, sino que se siente "absolutamente legitimado" porque la inmensa mayoría de los empresarios le apoya, al tiempo que descartó la posibilidad de que el Gobierno esté presionando para que abandone su cargo.

"Yo no lo creo", respondió Díaz Ferrán en el Foro Nueva Economía al ser preguntado por si el Ejecutivo se estaba entrometiendo en los problemas internos de la CEOE tras la quiebra de la aerolínea que presidía, Air Comet.

Díaz Ferrán aseguró que sus "iguales" le apoyan y creen que lo está haciendo "bien", tal y como se lo demostraron en el mes de abril del 2009 cuando se presentó a la reelección y recientemente cuando puso su cargo a disposición de la junta directiva tras el cierre de la aerolínea.

"Mientras la inmensa mayoría me apoye, me siento absolutamente legitimado", señaló Díaz Ferrán, quien recordó que sólo los empresarios son los que deben decidir si sigue o no como presidente de la confederación, por lo que pidió respeto porque ellos saben muy bien "cómo desarrollar su trabajo".

En este sentido, aseguró que nadie tiene que dar consejos a los empresarios porque llevan ya muchos años haciendo su trabajo, y reiteró que se siente "muy cómodo" como presidente de la patronal porque siente "verdadera satisfacción" cada vez que se consigue algo "bueno" para los empresarios. "Mientras me apoyen seguiré presidiendo la CEOE", añadió.