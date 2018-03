La nueva oferta salarial de Hacienda está por debajo del 8% de septiembre, según sindicatos

Actualizado 05/03/2018 21:35:42 CET

Hacienda y sindicatos no consensuan la subida salarial y se emplazan para el próximo miércoles

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La nueva oferta de subida salarial presentada a los sindicatos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública este lunes está por debajo del incremento del 8% que se ofertó en el mes de septiembre, según le ha trasladado CC.OO. a Europa Press.

Las principales organizaciones sindicales representantes de los funcionarios (CC.OO., UGT y CSIF) han finalizado la reunión de este lunes sin llegar a un consenso respecto a la subida salarial de los empleados públicos para este año, por lo que la negociación para el incremento de la retribución continuará el próximo miércoles.

En concreto, la mesa de diálogo ha vuelto a cerrar este lunes su reunión sin alcanzar ningún acuerdo sobre salarios, empleo público y condiciones laborales de los funcionarios. En esta jornada se ha hablado sobre retribuciones para continuar con las negociaciones sobre la subida salarial de los empleados públicos para este año, mientras que en próximas reuniones se abordarán el resto de materias y los temas que aún quedan pendientes.

Tras la reunión, el coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, ha afirmado que en el encuentro se ha presentado la propuesta de incremento salarial de la administración para este año, subida salarial que, según el sindicato, empeora la oferta que hizo el Gobierno en septiembre y es "insuficiente".

De hecho, sobre la subida salarial planteada por Hacienda, el representante en el Área Pública de CC.OO. ha asegurado que con este incremento "no se alcanza lo que estiman que debiese producirse como mínimo", que es una subida "sensiblemente" superior. "En la oferta no se alcanza el 8% del que han venido haciendo bandera y gala y es absurdo", según Fernández, que ha apostillado que "está en manos del Gobierno cerrar un acuerdo o no cerrarlo".

"La administración tiene margen de maniobra y capacidad para mejorar su oferta salarial", ha apostillado Fernández, tras asegurar que, si no la mejora, el Gobierno se encontrará ante un conflicto social "importante" y los sindicatos se levantarán de la mesa de negociación.

Por su parte, CSIF ha destacado que la oferta salarial presentada por Hacienda está en los mismos parámetros que la presentada en septiembre y que, bajo su punto de vista, es "insuficiente". Además, ha informado de que no se ha alcanzado un acuerdo en la reunión y también le ha recordado al Gobierno que está en una situación de "debilidad", porque está en minoría en el Parlamento.

Por ello, la organización que lidera Miguel Borras ha hecho hincapié en que si el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere un acuerdo que avale la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 deberá "hacer un esfuerzo mayor" en esta materia.

Desde UGT, su Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) ha asegurado que la propuesta de condiciones laborales y de empleo está "muy avanzada, pero no definitivamente cerrada" y que la negociación continúa en materia de salarios. De hecho, ha asegurado que estudiarán la propuesta que ha hecho Hacienda este lunes en materia salarial y que se revisará el próximo miércoles.

Asimismo, la organización que lidera Pepe Álvarez cree que por primera vez desde 2010 "se está posibilitando la creación de empleo neto". No obstante, ha asegurado que la importancia del sindicato es que se llegue a un acuerdo global.

Lo que sí se ha acordado, según han informado fuentes sindicales, es que, en materia de empleo, la tasa de reposición se sitúe por encima del 100% en el caso de la policía local.

Ambas partes se habían fijado como fecha límite para el acuerdo el 1 de marzo, pero después del encuentro del pasado lunes decidieron ampliar este plazo y programar nuevas reuniones para los próximos días, con lo que han ampliado hasta al menos el 12 de marzo el plazo para trabajar por un acuerdo.

En el ámbito salarial, la Administración propuso en su día una subida de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años. En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.

EMPLEO PÚBLICO

En la reunión del 22 de febrero las partes prácticamente dejaron cerrado un acuerdo en materia de empleo que supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se universalizará el proceso de estabilización y permitirá rebajar la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020, así como la creación de nuevo empleo público.

Según los sindicatos, este acuerdo en materia de empleo va a permitir empezar a recuperar el empleo perdido, no sólo en los servicios prioritarios, sino en el conjunto de las administraciones y sectores públicos, con la creación de nuevo empleo público.

El acuerdo previsiblemente supondrá aumentar las tasas de reposición en los sectores prioritarios y no prioritarios --consensuadas en un 100% y en un 75%, respectivamente, hasta septiembre, cuando las negociaciones sufrieron un parón por la situación en Cataluña--, hasta poder superar el 100% en sectores prioritarios, y en algunos de ellos incluso llegar al 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.