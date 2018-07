El Círculo de Empresarios denuncia que el debate de las pensiones se está centrando sólo en "parches"

Actualizado 26/01/2011 11:36:24 CET

El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, ha denunciado que el debate sobre las pensiones se está centrando en "reformas puntuales", como el alargamiento de la edad de jubilación o el periodo de cálculo de la pensión, que no son más que "parches" con los que se aliviará la tensión "unos pocos años".

Boada, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha advertido de que no se está abordando el problema de fondo del sistema de pensiones, que consiste en el hecho de estar configurado como un sistema de reparto.

Esto significa que los cotizantes actuales al sistema son los que pagan las pensiones de los jubilados, de tal forma que sus aportaciones no revierten en su pensión futura, sino en la de las personas que ya se han retirado del mercado laboral.

Según Boada, en el futuro habrá menos cotizantes, por lo que las pensiones no están realmente aseguradas al nivel actual. "Si no reformamos el sistema en profundidad, los jóvenes de hoy cobrarán menos que yo cuando me jubile", ha apuntado.

Para el Círculo de Empresarios, la solución pasa por implantar un sistema de reparto y capitalización, de tal forma que la persona pueda ser dueña de sus aportaciones, y con un sistema de planes de pensiones de fiscalidad más favorable a la actual.

"Nos estamos enzarzando en los 65 y los 67 y ese no es el tema", ha insistido Boada, que ha añadido que, ya sea fijando los 65 o los 67 como edad legal, la gente debería poder jubilarse cuando quiera. "Si se jubila antes de esa edad, que se penalice, y si lo hace después, que se incentive", ha precisado.