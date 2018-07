UGT presenta un conjunto de medidas para ampliar la prestación por desempleo

Actualizado 10/12/2008 15:28:59 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT presentó hoy un conjunto de propuestas, que ha llevado al diálogo social, para mejorar la cobertura económica de las personas en desempleo en los niveles contributivo y asistencial, y para reponer también, de forma específica, las prestaciones por desempleo que hubieran consumido los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE's) de suspensión temporal.

UGT indicó, en un comunicado, que es necesario ampliar la prestación por desempleo de diferentes colectivos, toda vez que el paro alcanza ya a casi tres millones de personas en España y a pesar de que la tasa de cobertura de desempleo es de las más altas "históricamente". Para el sindicato, es imprescindible paliar las situaciones que se puedan producir ante un posible alargamiento de la crisis, en especial para los trabajadores menos protegidos.

Por este motivo, UGT ha presentado siete propuestas, entre las que se encuentra permitir que un trabajador, una vez agotada la prestación que le ha sido reconocida, pueda solicitar otra por las cotizaciones efectuadas con trabajos inferiores a doce meses, pero que sumados alcancen los 360 días o más, sin tener esperar a ser contratados de nuevo y volver a una situación legal de desempleo y generar un nuevo derecho, como ocurre ahora.

Para los desempleados que encuentran trabajo por periodo igual o superior a 12 meses, apuesta por permitir un tratamiento similar al que se da a los fijos discontinuos, del tal manera, que se establezca un nuevo derecho para que una vez agotada la prestación que reanudó, pueda enlazarla con la generada por periodos cotizados y no utilizados.

MEDIDAS PARA PARADOS EN SECTORES EN CRISIS.

En los sectores en crisis, y sólo mientras dure la misma, UGT pide que cuando las prestaciones contributivas se hayan agotado por anteriores ERE's de suspensión temporal de contratos, se repongan de nuevo las prestaciones.

Al mismo tiempo, UGT propone mejorar la prestación asistencial por desempleo, contemplando también a las personas que no están actualmente cubiertas, como sucede con los que carecen de responsabilidades familiares y no son mayores de 45 años y los que no teniendo derecho a prestación contributiva, carecen de responsabilidades familiares y no han cotizado un mínimo de 6 meses, aun manteniendo el requisito de las rentas de la unidad familiar.

Como cuarta medida, el sindicato liderado por Cándido Méndez pide la percepción del subsidio asistencial para los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), dado que actualmente no tienen derecho. No obstante, precisa de que si se cumple el acuerdo de integración en el Régimen General, a partir de 1 de enero de 2009, este problema estaría encauzado.

La quinta propuesta de UGT pasa por modificar los criterios de acceso y en su caso de los colectivos protegidos por la Renta Activa de Inserción (RAI), con el fin de ampliar el número de desempleados protegidos. Para ello, pide eliminar el requisito de la edad de 45 años y el de tener responsabilidades familiares parar extender la cobertura a mujeres y jóvenes.

Finalmente, apuesta por establecer cotizaciones al desempleo en el contrato para la formación, de forma que puedan generar prestaciones si el trabajador va al paro, y mejorar la cotización de los trabajadores subsidiados mayores de 55 años de cara a acceder a la pensión de jubilación.

"Es la forma de equiparar los derechos de los trabajadores perceptores de prestaciones procedentes de despidos individuales, y que acceden al subsidio una vez agotada la prestación contributiva, con la de los trabajadores procedentes de ERE's", subraya el sindicato.