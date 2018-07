Gobierno y agentes sociales empiezan a trabajar en igualdad, fraude y nuevo Estatuto de los Trabajadores

Actualizado 26/07/2018 15:01:36 CET

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha dado este jueves el "pistoletazo de salida" al diálogo social para empezar a trabajar "inmediatamente", sin esperar a septiembre, creando mesas de trabajo dedicadas al empleo y las relaciones laborales, la igualdad, la Seguridad Social, la formación profesional y la lucha contra la economía sumergida, así como en la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Así lo ha señalado Valerio en declaraciones a la prensa al término de la reunión de la Mesa de Diálogo Social con los líderes de CC.OO., Unai Sordo; UGT, Pepe Álvarez; y de las patronales CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi.

Valerio ha explicado que en breve habrá un nuevo encuentro de los responsables de diversas áreas de los sindicatos, las patronales y del Ministerio de Trabajo para seguir trabajando.

En este sentido, Gobierno y agente sociales han acordado la constitución de cinco mesas de trabajo, con una primera relativa a empleo y relaciones laborales, que conllevará la constitución de varios grupos de trabajo para trabajar sobre relaciones laborales, otro para calidad del empleo, así como otro grupo sobre políticas activas de empleo y sistema de protección por desempleo, en donde se abordarán las prestaciones contributivas de desempleo y la prestación asistencial.

"Hay que darle un repaso y una revisión a los subsidios, PAE, Prepara y el nuevo extraordinario introducido por el PP en los Presupuestos "sin negociar" y que ahora hay que ponerlo en marcha", ha apuntado.

INFORME SOBRE ABSENTISMO EN SEIS MESES

Esta mesa de empleo y relaciones laborales también incluirá un grupo de trabajo sobre prevención de riesgos laborales. Dentro de ésta se tratará sobre la gestión de mutuas y el absentismo, para lo que se ha acordado la creación de un observatorio que emitirá un informe sobre el absentismo en España en un plazo máximo de seis meses.

Asimismo, se va a constituir una segunda mesa específica de formación y cualificación profesional, en la que se contará con otros departamentos ministeriales, como Educación, Economía, Hacienda o Sanidad, junto a una tercera sobre Seguridad Social en la que se tratará sobre cotizaciones, pensiones, el Pacto de Toledo, la acción protectora del sistema y las pensiones.

Los agentes sociales han acordado también la creación de una mesa de igualdad, un tema que será "transversal" en todas las mesas, pero al que se le ha querido dar un foro específico y se contará para ello también con Vicepresidencia, según ha detallado Valerio.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y PLAN DIRECTOR POR TRABAJO DECENTE

La quinta y última mesa a constituir acordada se centrará en la lucha contra la economía sumergida, tal y como habían solicitado los agentes sociales en el acuerdo de negociación colectiva, de forma que abordará el fraude fiscal, el fraude a la Seguridad Social y a las cotizaciones y participarán en ella los ministerio de Economía y Hacienda.

Para empezar, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el Plan director por un trabajo decente, con el que, según Valerio, se busca que aquellas empresas que no cumplen "lo hagan", para lo que el Gobierno estará "especialmente vigilante". "En la situación actual de recursos, son los que son, pero las necesidades son muchas, por lo que es fundamental que aquellos que no pagan paguen, y que los que no pagan todo, paguen la totalidad", ha enfatizado.

Por último, Valerio ha detallado que las partes han acordado también poner en marcha un grupo que trabaje "en serio" en la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, para reformar los aspectos más negativos de la reforma laboral del PP.

"Hay aspectos con bastante consenso social y político que podemos reformar y hacerlo", ha indicado, en referencia a subcontrataciones, la ultraactividad, los convenios colectivos, la prevalencia del convenio sectorial frente al empresarial y el registro horario. La ministra ha expresado su deseo de que el grupo dedicado a un nuevo Estatuto de los Trabajadores sea "paritario" y cuente con hombres y mujeres.

CEOE VE POSIBLE ACUERDOS PESE A LA DEBILIDAD DEL GOBIERNO

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha hecho hincapié en la importancia de las mesas de formación y cualificación profesional por la premura de que dé frutos "lo antes posible", y especialmente en la referida a la economía sumergida, al ser un problema "importante". "Debemos intentar por todos los medios intentar rebajarlo unos cuantos puntos del PIB para ir a una mayor recaudación y así se podría combatir uno de los graves problemas: el déficit y el endeudamiento", ha enfatizado.

De igual forma, el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha valorado que en los objetivos las partes coinciden "en lo mismo", y ha incidido en la importancia de la empleabilidad y la formación, así como en la lucha contra la economía sumergida.

Preguntados sobre si ven posible alcanzar acuerdos ante la debilidad parlamentaria del Gobierno, Rosell ha remarcado que los asuntos implican al Gobierno y a los grupos parlamentarios, por lo que cree que hay "bastantes posibilidades" de lograr una mayoría "amplísima" en temas como formación. "No creemos que haya problemas (*). Lo vemos con optimismo, que de aquí a final de año seamos capaces de abordarlo y consensuarlo", ha agregado.

En esta línea, Garamendi ha señalado que desde las patronales trasladarán algunos temas de las mesas tripartitas a los grupos parlamentarios porque su intención siempre es que algunas medidas duren "mucho tiempo" y no sólo esta legislatura.

LOS SINDICATOS VEN "INSUFICIENTE" LA DOTACIÓN PARA INSPECCIÓN

De su lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que hay cuestiones que hay que abordar "cuanto antes", como las políticas activas de empleo y la cobertura frente al paro, y ha hecho hincapié en la importancia del observatorio sobre el absentismo para analizarlo en profundidad.

También ha coincidido con los empresarios en la relevancia de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, ya que la creación de una mesa en la que intervengan Hacienda y Economía puede ser un "mecanismo efectivo" que logre aumentar la recaudación de la Seguridad Social y acabar con situaciones de precariedad.

De igual forma, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha calificado de "positiva" la reunión porque "respeta" todos los emplazamientos realizados desde el acuerdo de negociación colectiva y abre un escenario de mejora "sustancial" de la legislación laboral en materia de pensiones, políticas activas de empleo y otros puntos.

En todo caso, Sordo ha subrayado que están en disposición de aportar cambios en materia regulatoria (reforma laboral y pensiones) que luego afectarán a medidas presupuestarias o de ingresos de cara al proyecto presupuestario de 2019, y ha instado a trabajar cuanto antes en materia de prestaciones sociales.