Hacienda y sindicatos se reúnen hoy para fijar materias y calendario de la negociación sobre funcionarios

Publicado 12/02/2018 8:12:54 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá de nuevo este lunes con los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) para continuar con las conversaciones sobre las materias objeto de negociación sobre los empleados públicos y fijar un posible calendario de reuniones para tratar sobre salarios, empleo y negociación colectiva.

A la reunión asistirá previsiblemente la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para mantener un encuentro con los representantes del área de los principales sindicatos de Función Pública (CC.OO., UGT y CSIF), según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

El encuentro será una reunión de trabajo para proseguir las conversaciones sobre los puntos de negociación y fijar un posible calendario de reuniones para tratar sobre las materias más importantes a llevar a la Mesa de Negociación: salarios, empleo y negociación colectiva.

En la reunión del pasado lunes entre el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos, las partes pusieron como fecha límite el mes de febrero para llegar a un acuerdo sobre la subida de los sueldos de los empleados públicos, debido a que el Gobierno tiene previsto presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el mes de marzo, según explicaron los sindicatos.

Montoro se comprometió en esa reunión a no abandonar la negociación, tanto si se presentan los PGE como si no. En este último caso, garantizó que no habrá congelación salarial y que se aprobaría una oferta pública de empleo para 2018 por la vía de real decreto.

Además, Montoro subirá el sueldo a los funcionarios públicos y presentará una oferta de empleo en la que, por primera vez desde que comenzó la crisis, se podría volverá a crear empleo neto, más allá de la cobertura de las bajas por jubilación, y se recuperen parte de los 200.000 empleos perdidos durante la crisis, según señaló el presidente de CSIF, Miguel Borra.

El departamento de Cristóbal Montoro lleva meses en negociaciones con los sindicatos para la actualización de las condiciones laborales de los funcionarios y de los trabajadores del sector público, en el marco de los trabajos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, si bien quedaron paralizadas desde finales de septiembre por la situación política en Cataluña ante el desafío independentista.

SUBIDA SALARIAL Y CONDICIONES LABORALES

No obstante, desde enero se han venido sucediendo encuentros que han mantenido Montoro y Collado con las principales organizaciones sindicales, en los que Hacienda ha mantenido su oferta salarial con una subida de entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 8% para los tres próximos años, según los sindicatos.

En detalle, el incremento que ofreció Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020. En la práctica, el salario de los funcionarios podría subir un máximo del 2% este año, un 2,5% en 2019 y un 2,75% en 2019.

Por su parte, los sindicatos insisten en que ven insuficiente esta propuesta y pide recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, del orden del 20% en la última década. CSIF reclama 600 millones de euros de fondos adicionales en los PGE de 2018 repartidos en tres ejercicios para conseguir subir las retribuciones de los empleados públicos. Pide incluir a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) en el plan de equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A su vez, UGT reclama una subida que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, que cifra en más de un 13% desde 2010, y CCOO Hacienda que haya un incremento del sueldo de los empleados públicos superior al IPC, recuperar el 5% de lo recortado en 2010 y que se reconozca la deuda por la pérdida de poder adquisitivo.

Otros aspectos que tendrán que seguir negociando las partes se refieren a la posible reducción de la jornada en aquellos empleados públicos con horario nocturno, y el acuerdo en materia de empleo, sobre el que ya estuvieron en septiembre "muy cerca" de cerrar, tras el suscrito en marzo del año pasado para estabilizar el empleo de 250.000 interinos en un plazo de tres años y reducir la temporalidad al 8%.