Las sanciones por faltas a la jornada laboral caen en más de 1 millón de euros pese aumentar las infracciones

El importe de las sanciones por infracciones sobre el tiempo de trabajo en las empresas cayó en 2017 en más de un millón de euros, pese a incrementarse tanto el número de actuaciones como el número de infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.

Si en 2016 estas actuaciones derivaron en sanciones por valor de 5,56 millones de euros los datos provisionales que maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogen sanciones por importe de 4,42 millones de euros, 1,14 millones menos con un año de diferencia.

Sin embargo, el número de actuaciones pasó de 21.508 en 2016 a un total de 22.003 en 2017, y el número de infracciones subió de 4.496 a 4.736 el pasado año.

Así se desprende de la respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la portavoz laboral del PSOE en el Congreso, Rocío de Frutos, que se había interesado por el número de actas levantadas por la Inspección de Trabajo relativas al descanso semanal y al disfrute de vacaciones.

MENOS TRABAJADORES

Sí que cayeron, en consonancia con el importe de las infracciones, tanto el número de trabajadores por infracciones (55.860 en 2016 frente a 48.529 en 2017) y el total de requerimientos por la Inspección (9.083 en 2016 y 7.319 en 2017).

Este descenso en el número de trabajadores es al que la propia Rocío de Frutos, en declaraciones a Europa Press, achaca la caída de los importes a pesar del aumento de infracciones y las actuaciones, pues el número de trabajadores afectados es un criterio de graduación en la sanción.

"Por eso los importes oscilan a la baja, aunque se incremente ligeramente el número de actuaciones", justifica la diputada socialista, que hasta su entrada en el Congreso trabajó como inspectora de Trabajo y árbitro en conflictos laborales.

LA LEY PARA REGISTRAR LAS HORAS, ATASCADA EN EL CONGRESO

En todo caso, lamenta que las infracciones por ausencia de registro acaben tipificándose como leves, ante la interpretación jurídica del Tribunal Supremo de que no existe obligación de registrar el tiempo empleado en la jornada laboral.

Algo que lleva a la diputada a reivindicar la necesidad de regular tal registro como obligatorio en las empresas, tal como recoge una proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso y que superó el pasado mes de octubre, hace ya más de cinco meses, su debate de admisión a trámite en el Pleno de la Cámara Baja.

Sin embargo, tal y como critica De Frutos, tanto PP como Ciudadanos han solicitado desde entonces la prórroga de enmiendas a la totalidad, por lo que la iniciativa podría someterse a otro debate antes de abrirse el plazo de enmiendas parciales en caso de presentarse un texto alternativo por parte de otro grupo.

"No existe voluntad política, algo que me resulta muy inverosímil, ahora que hablan del déficit de la Seguridad Social y teniendo en cuenta los millones de horas extra que se hacen cada año en nuestro país, que no se recogen y que por tanto se dejan de cotizar", manifiesta.

CREE QUE "POCAS" ACTUACIONES SON POR EXCESO DE HORAS

Por otro lado, De Frutos también carga contra la negativa del Gobierno a ofrecer desagrada la información sobre infracciones en el descanso semanal y las vacaciones, algo que Empleo justifica señalando que las infracciones sobre tiempo de trabajo "se recogen conjuntamente a efectos de cómputo".

Sin embargo, la portavoz laboral de los socialistas señala que el resultado de las actuaciones difiere sustancialmente si se trata de liquidar horas extra, lo que le lleva a pensar de que "son pocas o ninguna" las actuaciones de la Inspección que tienen como consecuencia actas de liquidación por exceso de horas.

"Como mucho, la actuación se queda en una sanción por falta de registro. Lo cual pone de manifiesto la necesidad de regular el registro para que salga a la luz todas esas cotizaciones", apostilla.