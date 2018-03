UGT pide derogación de las reformas del Gobierno, las únicas que ponen "en jaque" el sistema de pensiones

Publicado 13/03/2018 10:31:23 CET

"Cambiar el sistema y las reglas del juego cuando ya no se tiene otra opción es verdaderamente una tomadura de pelo a los pensionistas"

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido la derogación de las reformas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP desde 2012 porque, a su juicio, son las que "de verdad" están poniendo "en jaque" el sistema de pensiones actual y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy deje de atender a los lobbies "ávidos de negocio".

En declaraciones a Europa Press Televisión, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT federal, Carmen Barrera, ha asegurado que el actual sistema de pensiones tiene viabilidad, al igual que la tenía en 2012 cuando "nadie lo había puesto en cuestión como en estos momentos".

En este sentido, ha argumentado que es el Gobierno de Rajoy a través de "una serie de políticas interesadas" el que está cuestionando las pensiones del país. De hecho, ha aseverado que su empeño radica en "endeudar a la Seguridad Social" por un lado y en que "España no gaste más en pensiones y se recorten" hasta establecer un sistema de pensiones mínimas que "forzosamente" se tenga que completar con sistemas privados de pensiones, por otro.

Por tanto, desde el sindicato han apelado al sistema de pensiones anterior porque "es perfectamente viable" y "no es cierto que no sea sostenible". "No es cierto el déficit de la Seguridad Social y lo único que necesitamos es que se deroguen las reformas que ha hecho el Gobierno, que son las que de verdad están poniendo en jaque al sistema", ha reiterado.

"POLÍTICA INTERESADA"

En esta línea, Barrera ha insistido en que "no existen motivos económicos, ni demográficos, ni de otro tipo" sobre las pensiones sino "una política interesada" en un determinado modelo para el país --basado en pensiones mínimas-- que no es el de hasta ahora, "que daba para vivir".

Así las cosas, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT federal ha atribuido a los lobbies que apoyan al Ejecutivo --la banca y las aseguradoras-- el interés por desmantelar el sistema de pensiones, ya que a su parecer están "ávidas de negocio" y las pensiones mueven al año 113.000 millones de euros.

"Es una buena tajada y ya, de alguna manera, están ahí", ha asegurado y ha añadido que "prueba de ello es que en diciembre el Gobierno sacó un decreto que favorecía los planes de pensiones privados". No obstante, ha manifestado que "no contentas" con estas medidas, las entidades financieras y las aseguradoras le reclamaron a Rajoy otras y "hace dos o tres semanas ha vuelto a sacar otro decreto".

"El Gobierno de alguna manera atiende las peticiones de este sector de una forma increíble, que no tiene nada que ver con las peticiones que hacemos desde los sindicatos, los grupos políticos o la propia ciudadanía, que ya esta en las calles masivamente pidiéndole que no se recorten las pensiones", ha lamentado y ha afirmado que se trata de "un modelo ideológico y la única ocasión que piensa el Ejecutivo que va a tener para poder imponerlo". "Es ahora o nunca, pero veremos a ver si van a poder resistirlo porque la presión social ya comienza a ser bastante importante", ha advertido.

NO HAY EXCUSA PARA CAMBIAR EL MODELO

Preguntada por los nuevos modelos de pensiones, Barrera ha afirmado que según los expertos en esta materia es "imposible" cambiar el sistema actual toda vez que los pensionistas han estado cotizando "toda su vida". "Cambiar el sistema y las reglas del juego cuando ya no se tiene otra opción es verdaderamente una tomadura de pelo a los pensionistas, es amoral y realmente es que no hay excusa", ha manifestado.

De hecho, ha reiterado que "no es cierto" que no sea sostenible el sistema de pensiones español, "no es cierto" que no se puedan financiar las pensiones con la subida del IPC y "no es cierto" que haya problemas. "El Gobierno y todo el mundo sabe que la crisis del sistema de pensiones, en todo caso por la jubilación de la generación del 'baby boom', va a durar sólo hasta 2050, es decir, después de ese año no hay ningún tipo de problema para el sostenimiento del sistema de pensiones y nadie lo dice porque todo es interesado a plantear una insostenibilidad que incluso siendo rigurosos es absolutamente temporal", ha explicado.

El problema, según UGT, radica ahora en que el Ejecutivo de Rajoy se ha gastado el dinero del Fondo de Reserva y de las cotizaciones de los trabajadores "en todo tipo de política". Por tanto, ha continuado, "no queda dinero para pagar las pensiones, situación ha dicho que no van a avalar "en ningún caso".

"No es justificable que se recorten pensiones a quien ha estado trabajando toda la vida con una Seguridad Social excedentaria, ni que se cambie el sistema por una pretendida insolvencia que, casualidades de la vida, sólo dura el tiempo que lo hace el Gobierno del PP. Son argumentos endebles, increíbles, insostenibles y que no vamos a tolerar en UGT", ha concluido.