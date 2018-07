El Gobierno ve "razonable" que Merkel condicione el aumento del fondo de rescate a más coordinación económica

Actualizado 26/01/2011 13:07:59 CET

López Garrido espera una decisión en marzo para "sacar la máxima ventaja" del mecanismo

BRUSELAS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ve "razonable" que Alemania condicione la ampliación y flexibilización del fondo de rescate de 750.000 millones de euros creado en mayo a una mayor coordinación de políticas económicas entre los países de la eurozona, que incluiría medidas como el retraso general de la edad de jubilación, la inclusión en las Constituciones nacionales de límites de déficit o aumentos de impuestos, como el de sociedades.

"A mi me parece razonable, sin entrar en detalles, que haya una correlación entre una utilización de determinados fondos europeos (...) y una coordinación de las políticas económicas", ha dicho este miércoles el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.

"Me parece absolutamente lógico. Me parece bien, me parece muy natural que sea así", ha insistido, al ser preguntado por si veía razonable que la canciller Angela Merkel, condicione la ampliación del fondo a la reforma de las pensiones, la restricción constitucional del déficit o el incremento de la presión fiscal.

López Garrido ha calificado de "muy oportuna" la cumbre bilateral entre España y Alemania que se celebrará el 3 de febrero en Madrid, un día antes del Consejo Europeo. A su juicio, la reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la canciller Merkel "va a poner de manifiesto que hay una coordinación efectiva de los dos países en el seno de la Unión" y que "los dos países apoyan las políticas desarrolladas por ambos".

España siempre ha defendido que se pueda "sacar la máxima ventaja" al fondo de rescate, ha recordado el secretario de Estado para la UE. No obstante, ha eludido precisar las opciones concretas que prefiere el Gobierno y se ha limitado a reclamar "la máxima flexibilidad".

Los Veintisiete debatan que el fondo pueda comprar bonos, dar líneas de crédito preventivas a los países con problemas y dar financiación a los Estados miembros para recomprar su deuda.

En todo caso, López Garrido ha descartado que los líderes europeos alcancen ya un acuerdo en la cumbre del 4 de febrero porque Alemania no es partidaria de "ir a ese ritmo tan rápido". A su juicio, el compromiso se retrasará hasta el Consejo Europeo de primavera que se celebrará a finales de marzo. "Yo creo que en torno al Consejo Europeo de primavera podría aprobarse algo relativo a la flexibilización", ha aventurado.

España considera que es "positivo que Francia y Alemania tengan una buena sintonía sin la cual difícilmente se avanza en la UE". "De eso a que exista un directorio, eso tampoco es el modelo", ha dicho López Garrido.