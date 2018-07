Adicae dice que España tiene su propia crisis hipotecaria y critica la política del "aquí no pasa nada"

Actualizado 22/08/2007 15:54:22 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, aseguró hoy que, al margen de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, España "ya tiene su propia crisis hipotecaria", como prueban, a su juicio, los altos niveles de endeudamiento actuales.

Pardos, en declaraciones a Europa Press, subrayó que España necesita una ley contra el sobreendeudamiento, que proteja a los usuarios y contribuya a paliar una crisis hipotecaria "que se quiere ocultar". Esta situación, denunció, convive con la aparición de numerosas empresas de reunificación de deudas, que carecen de regulación alguna y ofrecen créditos con elevados intereses.

En cuanto a la crisis 'subprime' de Estados Unidos, el presidente de Adicae aseguró que "a estas alturas, nadie puede negar" que existe una crisis financiera global, un hecho que, en su opinión, ha quedado demostrado al tener que acudir los bancos centrales en apoyo de los mercados. Este sistema globalizado, dijo, es "salvaje", pues carece de reglas que protejan a los consumidores y a los ahorradores.

Respecto a los efectos de la crisis norteamericana en España, Pardos señaló que, al principio, parecía que no tenía trascendencia, pero "día a día", señaló, aparecen más bancos y entidades españolas con fondos expuestos, aunque no en grandes cantidades.

LA CNMV Y EL BANCO DE ESPAÑA DEBEN INFORMAR.

En este sentido, subrayó que los ahorradores e inversores españoles están trasladando a Adicae algunas preocupaciones sobre esta cuestión, especialmente denunciando la falta de información que existe sobre el tema. "Hasta ayer, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ofreció datos. Queremos que la información sea clara, que la CNMV y el Banco de España den más datos", precisó.

Pardos afirmó que la posición del vicepresidente económico, Pedro Solbes, de "decir que aquí no pasa nada" no le convence. "La política del aquí no pasa nada es errónea. Los ahorradores queremos información, no juicios de valor", concluyó.