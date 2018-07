Almunia estaría "encantado" de pagar 15 ó 20 dólares más por barril a cambio de la libertad en Libia

Actualizado 28/02/2011 12:44:38 CET

Cree que la reducción del límite de velocidad es una decisión "razonable" y no una "ocurrencia"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comisario Europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha asegurado que está "encantado" de pagar entre 15 ó 20 dólares más por barril de petróleo a cambio de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Libia y el resto de los países sublevados en el norte de África.

Así se expresó en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, en plena escalada del petróleo tras las revueltas en Libia, que han disparado el IPC español hasta el 3,6% en el mes de febrero.

"Está saliendo a la calle la gente pidiendo libertad, democracia y derechos humanos y ante esa demanda tan fuerte todas las demás cosas hay que ponerlas a un lado", dijo, para añadir que "si el precio es pagar 15 o 20 dólares más por barril, estaríamos encantados de pagarlos", afirmó.

"La dependencia del gas o del petróleo es un factor que no se puede ignorar, pero ese factor no puede cerrar la puerta a cambios tan espectaculares", abundó.

En cualquier caso, Almunia confió en que estas "dificultades adicionales" pasen y "que los mercados se calmen", más aún cuando Arabia Saudí ha confirmado que ampliará su margen de producción de petróleo y cuando existen muchos otros puntos de abastecimiento.

"Confiemos en que pasado este primer momento de turbulencia en los mercados, que siempre sobrerreaccionan, las cosas se vayan situando en un plano más estable", apostilló, a lo que añadió que la recuperación económica europea no está amenazada.

Antes de cerrar esta cuestión, Almunia recordó que la única vez que ha tenido un encuentro con el dictador libio Muamar el Gadafi fue durante la presidencia de la UE de Romano Prodi, con el cometido de explicarle el funcionamiento de la zona euro. "No creo que le interesara, pero yo lo hice", recordó el comisario europeo antes de añadir que Gadafi "no puso interés en el diálogo".

BAJAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD ES RAZONABLE.

Siguiendo con la incidencia de las tensiones que se viven en Libia en el abastecimiento energético, Almunia valoró la decisión del Gobierno español de bajar de 120 a 110 kilómetro por hora el límite máximo de velocidad en carretera con medida de ahorro.

Según Almunia, se trata de una solución "razonable" y no de una "ocurrencia", ya que toda iniciativa que persiga "ahorrar allí donde se pueda es buena y necesaria".

Desde una perspectiva más amplia, Almunia aseguró que "España está haciendo todo lo que deben hacer y lo está haciendo muy bien". "Al principio de la crisis había cierta resistencia y una tendencia a dejarlo todo para el día de antes, pero en este último año se están tomando medidas acertadas, a la altura de los desafíos".

En particular, el comisario europeo de la Competencia destacó las reformas que el Gobierno está poniendo en marcha en el sistema financiero e instó a que se apliquen "cuanto antes" para eliminar cualquier sombra de desconfianza.

En este punto, Almunia aseguró que España "no es la primera de la lista en cuanto a volumen de ayuda pública que necesita o va a necesitar", a lo que añadió que, incluso, "es de esperar que Portugal, con las medidas que está tomando, pueda evitar el rescate".

SALARIOS Y NUEVA RUMASA.

Por otro lado, si el Gobierno está tomando las medidas adecuadas, la canciller alemana, Angela Merkel, cree que aún tiene pendiente ligar más los salarios a la productividad.

Al respecto, Almunia comentó que esta vinculación "es algo tan razonable y que se lleva diciendo tanto tiempo y a tantos niveles, que no es noticia".

"Lo raro, lo extraño y lo irracional es no ligarlo (salarios y productividad)", dijo, para matizar a renglón seguido que "otra cosa es cómo hacerlo. "No es fácil, pero como principio me parece obvio", apostilló.

Por último, preguntado por si el caso de Nueva Rumasa será objeto de investigación por parte de Competencia, Almunia dijo que no, "salvo que hubiera ayuda pública", aunque se mostró "prácticamente seguro" de que no la habrá.