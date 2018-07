El Tesoro tratará de colocar hasta 5.500 millones esta semana tras el anuncio de dimisión de Monti

Actualizado 10/12/2012 15:54:01 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público tratará de colocar esta semana hasta 5.500 millones de euros en letras y obligaciones tras el fracaso de la última subasta y el anuncio de la dimisión del primer ministro italiano, Mario Monti, lo que ha producido desde este fin de semana un efecto contagio y ha vuelto a disparar la prima de riesgo hasta el entorno de los 440 puntos básicos.

El Tesoro espera adjudicar entre 2.500 y 3.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses mañana martes, 11 de diciembre, y entre 1.000 y 2.000 millones en bonos y obligaciones el jueves, 13 de diciembre.

En concreto, emitirá bonos a tres años con cupón 3,75%, obligaciones con cupón del 5,50% y vida hasta el 30 de julio de 2017 y obligaciones con cupón del 4,90% y vencimiento a 30 de julio de 2040.

La última emisión del organismo, celebrada el 5 de diciembre, no convenció a los mercados, a pesar de que se colocaron 4.250 millones en bonos a medio y largo plazo, de que la demanda se mantuvo fuerte y de que los tipos bajaron ligeramente.

El resultado de la subasta no gustó porque el Tesoro no superó sus objetivos, algo que venía haciendo en las últimas emisiones. El Gobierno, por su parte, sostiene que no forzó la emisión para evitar tensiones en los tipos.

En cualquier caso, las subastas de esta semana servirán para seguir adelantanto la financiación de 2013, puesto que el Tesoro superó en noviembre el objetivo que se había fijado para 2012 en papel a medio y largo plazo.

Así, en lo que va de año, el Tesoro ha captado ya 95.792 millones de euros en este tipo de deuda, un 15,2% más de lo previsto. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido mantener las emisiones pendientes para cumplir con los inversores y adelantar trabajo del año que viene.