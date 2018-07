Economía.- El PP ve "incoherentes e inconexas" las últimas medidas antidéficit, pero no adelanta el sentido de su voto

Actualizado 22/08/2011 16:30:18 CET

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tildado este lunes de "inconexas" e "incoherente" las medidas incluidas por el Gobierno en el decreto ley de carácter económico aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, pero ha preferido no adelantar cuál será el voto del PP en el debate de convalidación que tendrá lugar este martes en un Pleno extraordinario del Congreso.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, la dirigente 'popular' ha insistido en el carácter "heterogéneo" de las propuestas que han planteado el Ejecutivo, incidiendo en que, desde el punto de vista de su formación, algunas son "obligadas", otras podrían calificarse de "neutras" y otras directamente tendrán efectos negativos.

Así, ha destacado que la contribución de España al segundo rescate griego tiene que ser aprobada, aunque se ha quejado de que ésta se haya tenido que incrementar como consecuencia de la rebaja de la calificación de la deuda española.

También ha criticado que la rebaja al 4% del IVA por la compra de vivienda nueva, sin distinción en función de la renta, se vaya a aplicar únicamente durante cuatro meses. "Nunca se ha aprobado una medida fiscal de una eficacia temporal tan limitada", ha denunciado, tras destacar que el Gobierno haya optado ahora por esta medida después de eliminar la deducción por la adquisición de una casa.

40 PAQUETES DE MEDIDAS EN 40 MESES.

Sáenz de Santamaría se ha mostrado especialmente crítica con la decisión del Gobierno de aprobar el adelanto del pago a cuenta del impuesto de sociedades y su abono fraccionado por parte de las grandes empresas. A su juicio, con esta fórmula el Ejecutivo "evidencia que vive de prestado" y que pretende "gastarse el dinero que no le corresponde" gastar a él sino al siguiente Gobierno, "comprometiendo así los Presupuestos del futuro".

Respecto a las medidas para la reducción del gasto farmacéutico, que el PP sostiene que tendrán menor impacto en el ahorro que el calculado por el Ejecutivo, la portavoz parlamentaria la ha tildado de "incoherente" porque el Gobierno recurrió ante el Constitucional una iniciativa similar aprobada en Galicia.

En resumen, la dirigente del PP ha lamentado que una vez más "en el paquete de medidas número 40 que ha aprobado en los 40 meses de legislatura", el Ejecutivo haya optado por la implantación de medidas "coyunturales" para "rellenar el tiempo que queda hasta las elecciones", en lugar de presentar un plan global con las reformas estructurales que necesita el país.

Pese a que se le ha preguntado en varias ocasiones, Sáenz de Santamaría ha preferido no desvelar qué votará el PP tras el debate de convalidación de este martes en el que participará el líder del partido, Mariano Rajoy, aunque ha dejado entrever que de sus críticas puede deducirse no que apoyarán la convalidación del decreto y que se debaten entre el 'no' o la abstención.